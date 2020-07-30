"Подпись свою надо уважать": Кравчук ответил на заявление Кремля по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук опроверг заявления из Кремля, что якобы Россия не является гарантом соблюдения перемирия на Донбассе, поскольку российский представитель в ТКГ Борис Грызлов подписал документ от лица России.

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Об этом он сказал в интервью "Апострофу".

Первый президент Украины напомнил России, что она является стороной конфликта на Донбассе и обязана соблюдать все, о чем договаривается с Украиной.

"Подписал (договоренность о полном прекращении огня. – Ред.) представитель России господин Грызлов? Подписал. На второй день господин Песков – пресс-секретарь Путина – говорит, что Россия не гарантирует выполнение условий и соблюдение тишины. Я задаю вопрос – от кого подписал Грызлов документ? От себя лично? Или от государства, которое он представляет? Никто – ни Кравчук, ни Кучма не подписывают от себя – сам пью, сам гуляю. А если он подписал от имени России, то что эта подпись означает для нас? Кто будет выполнять? Мы за Россию? Если эта подпись означает, что нам – Украине – позволяют решать свои внутренние вопросы, а они за скобками, сбоку, не участвуют в конфликте, то нам такого согласия не требуется, мы сами знаем, что делать. Но мы просим – выведите свои войска и оружие, своих людей, тех, кто приехал на Донбасс из других стран, ведь там кого только нет. И часть из них приехали воевать, чтобы заработать деньги … Подпись свою надо уважать", – сказал Кравчук.

При этом он добавил, что по Донбассу должно быть нормальное протокольное решение международных договоренностей.

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Напомним, режим полного прекращения огня начал действовать с 27 июля. Главари т.н. "ДНР" и "ЛНР" якобы даже приказали своим бандформированиям не стрелять. Однако уже через полчаса враг совершил два обстрела позиций украинской армии. На следующий день противник снова стрелял. В ОБСЕ и вовсе насчитали в первый день перемирия 111 нарушений режима прекращения огня – 21 взрыв и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия. Все эти нарушения прекращения огня были зафиксированы между 09:45 и 11:35 27 июля. Также стрельба продолжилась и в последующие дни. Читайте подробнее об условиях нового перемирия.

В то же время в Кремле решили избежать ответственности за срыв договоренностей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация отказывается гарантировать соблюдение перемирия, потому что якобы не является стороной конфликта.

Нарушение перемирия на Донбассе прокомментировал и Владимир Зеленский. Президент Украины отметил, что фиксируются отдельные случаи нарушения перемирия со стороны боевиков, но в случае необходимости украинские военные готовы ответить на атаки противника.

Смотрите заявление Кравчука о назначении в ТКГ:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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