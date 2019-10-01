"Подписывать нельзя": Безсмертный опубликовал текст "формулы Штайнмайера"

Роман Безсмертный. Фото: "Сегодня"

Бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Безсмертный опубликовал текст документ, т.н. "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе, который разработан в Минске для "нормандской четверки".

В документе идет речь о выборах на оккупированном Донбассе, его особом статусе, но ни слова о компоненте безопасности: выводе российских войск и взятия под международный или контроль Киева этих территорий.

"Настоящий закон (об особом статуте Донбасса – ред.) вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом внеочередных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам для демократических выборов, а также украинскому законодательству, в котором дает ответ на вопрос, согласованный в "нормандском формате", утвержденный ТКГ и направленный Украиной в ее пригласительном письме и председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ. Настоящий закон продолжает действовать на постоянной основе, в случае, если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет сделан вывод в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, что внеочередные местные выборы в ОРДЛО были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством, при ответе на вопрос, согласованный в "нормандском формате", утвержденный ТКГ и направленный Украиной в ее пригласительном письме и председательством ОБСЕ директору БДИПЧ", – говорится в тексте документа.

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В то же время сам Безсмертный заявляет, что ни в коем случае нельзя соглашаться Киеву на эту "формулу Штайнмайера".

"Эта бумажка готовится от имени ТКГ в Минске для глав государств "нормандского формата" и подается, как так называемая "формула Штайнмайера". Обращаю внимание всех причастных к процессу на недопустимости принятия подобного документа, а тем более подписания", – написал он в Facebook.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в России заявили о возможном срыве встречи "нормандской четверки", поскольку украинская сторона отказалась подписать в Минске "формулу Штайнмайера". Отметим, что Москва хотела одновременной договоренности о выполнении блока по безопасности и политического, то есть, чтобы Украина согласилась ввести в действие закон об особом статусе Донбасса с амнистией боевиков и проведением выборов. Но, по мнению Москвы, эти условия должны были выполняться одновременно с требованиями Киева – разведением сил, выводом российских войск, разоружением боевиков и т.д. В итоге выходило, что Украина согласилась бы на условия России, войска которой находятся на Донбассе и контролируют "Л/ДНР" и все сопутствующие процессы.

В то же время на встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске, которая прошла 18 сентября, переговорщик от Украины Леонид Кучма отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения нескольких обязательных пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ; вывод российских войск; разведение сил по всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей на территории ОРДЛО.

Кроме того, Леонид Кучма позже назвал условия для подписания "формулы Штайнмайера". Второй президент четко дал понять, что не подпишет документ на условиях России.

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