Подсчет голосов на выборах президента: ЦИК приняла протоколы 111 из 199 окружкомов
В заседании ЦИК объявлен перерыв до 10:00 4 апреля 2019 года
Центральная избирательная комиссия Украины приняла для рассмотрения и дальнейшей обработки бумажные протоколы (так называемые протоколы с "мокрыми печатями") об итогах голосования на выборах президента еще от одной окружной комиссий.
Как сообщает пресс-служба ЦИК, на продолжившемся заседании в среду комиссия приняла протоколы от ОИК № 153 (Ровенская область).
Также ЦИК приняла протоколы 31 участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на заграничных участках.
Таким образом, на 20:50 3 апреля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования на 111 из 199 территориальных избирательных округов по всей Украине.
В заседании ЦИК объявлен перерыв до 10:00 4 апреля 2019 года.
Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 99,99% протоколов, подсчитав 18 893 393 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.
Так, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 477 голосов).
Действующий президент Петр Порошенко набирает 15,95% (3 014 281 голосов).
Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 043 голосов).
Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Подсчет голосов на выборах президента: ЦИК приняла протоколы 111 из 199 окружкомов". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина выбирает президента: главное за 3 апреля
В Центризбиркоме сегодня яблоку негде упасть, сюда целый день продолжают прибывать члены окружных комиссий
Подсчет результатов выборов: как в ЦИК свозили протоколы
Некоторые руководители территориальных участков везут протоколы чуть ли не с передовой на Донбассе