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Подсчет голосов на выборах президента: ЦИК приняла протоколы 111 из 199 окружкомов

Сегодня, 22:04

В заседании ЦИК объявлен перерыв до 10:00 4 апреля 2019 года

Фото: Сегодня
Подсчет голосов на выборах президента: ЦИК приняла протоколы 111 из 199 окружкомов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e77/a56/5c7e77a564bbf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e77/a56/5c7e77a564bbf.jpg Политика В заседании ЦИК объявлен перерыв до 10:00 4 апреля 2019 года

Центральная избирательная комиссия Украины приняла для рассмотрения и дальнейшей обработки бумажные протоколы (так называемые протоколы с "мокрыми печатями") об итогах голосования на выборах президента еще от одной окружной комиссий.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, на продолжившемся заседании в среду комиссия приняла протоколы от ОИК № 153 (Ровенская область).

Также ЦИК приняла протоколы 31 участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на заграничных участках.

Таким образом, на 20:50 3 апреля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования на 111 из 199 территориальных избирательных округов по всей Украине.

В заседании ЦИК объявлен перерыв до 10:00 4 апреля 2019 года.

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 99,99% протоколов, подсчитав 18 893 393 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.


Так, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 477 голосов).

Действующий президент Петр Порошенко набирает 15,95% (3 014 281 голосов).

Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 043 голосов). 

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.

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Тег ЦИК, избирательные участки, протоколы

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Сегодня

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