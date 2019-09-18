Поджог дома Гонтаревой: появились комментарии политиков и дипломатов

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Резонансный пожар в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой продолжают комментировать украинские политики и международные дипломаты.

Неотложного расследования всех нападений на Валерию Гонтареву ожидают и в Европейском Союзе, заявили в делегации ЕС в Украине. Речь идет как о поджоге дома, так и о поджоге автомобиля невестки Гонтаревой и ДТП в Лондоне.

"Последние неприкрытые нападения на бывшего главу НБУ и его имущество недопустимы... Мы ожидаем, что правоохранительные органы безотлагательно проведут расследование и привлекут к ответственности виновных", – заявило представительство ЕС в Украине.

В посольстве США надеются, что будут не только задержаны поджигатели, но и установлены заказчики.

"Надеемся, что ответственные органы привлекут к ответственности не только виновных в нападении на Гонтареву и угрозах ей, но и тех, кто заказал такие нападения", – заявили в посольстве США в Украине.

Атаку на бывшую главу Нацбанка прокомментировал и бывший президент Петр Порошенко. Поджог считает местью политических оппонентов из-за притеснений бизнес-интересов. И добавляет: для страны сейчас это только во вред.

"Трудно себе представить те международные последствия, которые повлекло за собой это преступление. Это и огромный удар по репутации Украины, это огромный удар по финансово-банковской системе. И это точно не нужно нам во время начала работы миссии МВФ, которая должна утвердить новую программу сотрудничества", – заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Не осталась в стороне и бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. На своей странице в соцсети экс-чиновница написала, что это не только нападение на Гонтареву, но и попытка запугать других.

"Цель этого преступления – не только отомстить, но и сделать так, чтобы профессиональные и принципиальные люди боялись. Боялись делать изменения в пользу украинцев, а не олигархов и коррупционеров. Боялись говорить правду и делать вещи правильные для общества, а не для групп влияния", – заявила Ульяна Супрун.

Напомним, накануне поджог дома Гонтаревой осудили действующий президент, руководство силовых ведомств, политические силы и послы стран "Большой семерки".

Как сообщали новости "Сегодня", Гонтарева возглавляла НБУ с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018-го. После увольнения с должности она переехала в Лондон. В апреле 2019 года Генеральная прокуратура Украины вызвала ее для вручения уведомлений о подозрении и допросе в рамках уголовного производства относительно бизнесмена Сергея Курченко.

В начале сентября стало известно, что суд разрешил принудительно доставить Гонтареву в Госбюро расследований. ГБР поручает оперативным подразделениям других правоохранительных органов реализовать решение суда и принять меры для принудительного привода экс-главы НБУ.

В конце августа в Лондоне Гонтареву сбил автомобиль на пешеходном переходе. Позже Гонтарева показала видео из лондонской больницы и рассказала, в каком состоянии сейчас находится.

Также на днях в Киеве сожгли автомобиль сына Гонтаревой. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Поджог дома Гонтаревой

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