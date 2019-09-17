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Поджог дома Гонтаревой: Зеленский дал поручение главе СБУ

17 сентября, 16:46

Представители украинской власти и международные партнеры требуют срочного расследования инцидента

Баканов и Зеленский

Баканов и Зеленский / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поручил председателю СБУ Ивану Баканов присоединиться к расследованию факта поджога дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом сообщили в спецслужбе.

"Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции окажет всестороннюю поддержку в расследовании поджога коллегам из правоохранительных органов", – заявил Иван Баканов.

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Как сообщали новости "Сегодня", происшествие случилось в ночь с 16 на 17 сентября в селе Гореничи. На камерах видеонаблюдения удалось увидеть, как неизвестный перелез через забор на территорию участка. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). В полиции отмечают, что причиной пожара могла стать светошумовая шашка или горючая смесь, от которой деревянное здание быстро охватило пламя. Были опубликованы фото дома Гонтаревой после пожара.

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В то же время ЕС и США осудили такие действия в отношении экс-госслужащего и призвали власти Украины и правоохранителей срочно разобраться в данной ситуации и наказать виновных. В Украине тоже жестко отреагировали на инцидент. Так, например, глава МВД Арсен Аваков заявил, что тот, кто заказал и исполнил это преступление, – враг, который вредит своему государству. Он пообещал быстро расследовать дело.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог дома Гонтаревой. Он считает, что бывшие чиновники должны чувствовать себя защищенными в Украине, несмотря на политические взгляды.

Все подробности в спецтеме Поджог дома Гонтаревой

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СБУ Зеленский гонтарева Баканов

Источник: Сегодня

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