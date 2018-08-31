Пограничники рассказали, что боевики устроили на линии разграничения после убийства Захарченко

Слободян подтвердил, что боевики "ДНР" не выпускают с оккупированной территории ни людей, ни автомобили

Госпогранслужба усилила пограничные наряды на угрожающих направлениях линии разграничения после сообщения об убийстве "главы ДНР" Александра Захарченко. Об этом в комментарии сообщил пресс-секретарь председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, передает "Укринформ".

"На угрожающих направлениях усилена служба пограничных нарядов. Мы задействовали все резервы и сотрудничаем со штабом ООС для избежания возможных угроз", – сказал он.

Слободян подтвердил, что боевики "ДНР" не выпускают с оккупированной территории ни людей, ни автомобили. Пограничники мониторят ситуацию.

пятницу, 31 августа, террористы "ДНР" объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью своего главаря Александра Захарченко и закрыли выезд из "ДНР".

Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно на данный момент, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.



