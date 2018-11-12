Пока мир чтит жертв Первой мировой, Кремль дестабилизирует Донбасс – Линкявичюс

Сегодня, 09:30

Литовский министр рассказал, как нужно наказать Россию за проведение псевдовыборов на востоке Украины

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Фото: facebook.com/urministerija
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Фото: facebook.com/urministerija

Организаторы незаконных "выборов" на Донбассе должны быть наказаны санкциями. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что это была попытка дестабилизировать ситуацию в Украине.

Он также считает, что псевдовыборы боевиков это нарушение минского процесса по урегулированию конфликта на востоке Украины.

"В то время, как мир чтит жертв Первой мировой войны, Кремль продолжает дестабилизировать восточную Украину: незаконные "выборы" в так называемых "Донецкой и Луганской народных республиках" на территории Украины – еще одно нарушение "минского процесса" и международного закона. Против организаторов этого действа должны быть введены санкции", – написал Линкявичюс в Twitter.

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Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей состоялись незаконные "выборы" боевиков, организованные Москвой. Оккупанты не стеснялись любых методов, чтоб завлечь на "избирательные участки" людей: продавали продукты со скидками; у многих школ, техникумов проходили ярмарки; рядом с участками стояли палатки, где разыгрывались призы. На территории учреждений, где проходили псевдовыборы, дежурили люди в военной форме с оружием. Сейчас в ОРДЛО подводят итоги "выборов".

В то же время не только Украина не признает данное мероприятие боевиков, но и Запад. Так, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон осудили "выборы" на Донбассе. По их словам, "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "противозаконные и нелегальные".

Также жестко отреагировали на псевдовыборы в "Л/ДНР" и в НАТО. В Альянсе призвали к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами, так как эти "выборы" противоречат "минскому процессу" и подрывают его.
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"Сегодня"

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