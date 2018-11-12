Пока мир чтит жертв Первой мировой, Кремль дестабилизирует Донбасс – Линкявичюс

Литовский министр рассказал, как нужно наказать Россию за проведение псевдовыборов на востоке Украины

Организаторы незаконных "выборов" на Донбассе должны быть наказаны санкциями. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что это была попытка дестабилизировать ситуацию в Украине.

Он также считает, что псевдовыборы боевиков это нарушение минского процесса по урегулированию конфликта на востоке Украины.

"В то время, как мир чтит жертв Первой мировой войны, Кремль продолжает дестабилизировать восточную Украину: незаконные "выборы" в так называемых "Донецкой и Луганской народных республиках" на территории Украины – еще одно нарушение "минского процесса" и международного закона. Против организаторов этого действа должны быть введены санкции", – написал Линкявичюс в Twitter.

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей состоялись незаконные "выборы" боевиков, организованные Москвой. Оккупанты не стеснялись любых методов, чтоб завлечь на "избирательные участки" людей: продавали продукты со скидками; у многих школ, техникумов проходили ярмарки; рядом с участками стояли палатки, где разыгрывались призы. На территории учреждений, где проходили псевдовыборы, дежурили люди в военной форме с оружием. Сейчас в ОРДЛО подводят итоги "выборов".

В то же время не только Украина не признает данное мероприятие боевиков, но и Запад. Так, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон осудили "выборы" на Донбассе. По их словам, "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "противозаконные и нелегальные".

Также жестко отреагировали на псевдовыборы в "Л/ДНР" и в НАТО. В Альянсе призвали к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами, так как эти "выборы" противоречат "минскому процессу" и подрывают его.