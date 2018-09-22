"Пока Олега не освободят": в России прошел одиночный пикет в поддержку Сенцова

Сегодня, 11:11

Российская правозащитница призвала известных людей поддержать ее и присоединиться к пикету


Фото: facebook.com / Зоя Светова

Фото: facebook.com / Зоя Светова

Фото: facebook.com / Зоя Светова

Фото: facebook.com / Зоя Светова

Фото: facebook.com / Зоя Светова

Одиночный пикет в поддержку Олега Сенцова устроила российская правозащитница Зоя Светова. Под стенами администрации президента РФ она требовала освободить украинского политзаключенного. Об этом Светова написала на своей странице в Facebook.

"Первый раз в жизни стояла в пикете у администрации президента. Масса впечатлений, скажу я вам", – отметила она.

Зоя Светова призвала поддержать ее, чтобы Олега Сенцова освободили как можно скорее.

"Это вообще очень странное ощущение. Стоишь у всех на виду. Как будто голая. Но чувствуешь себя отлично. Считаю, что каждый, кто хочет ощутить ощущение "отсутствия стыда", должен принять участие в этом пикете. Он же бессрочный. Пока Олега не освободят", – написала она.

Светова также отметила, что поддержка известных людей поможет привлечь внимание администрации президента РФ к происходящему. 

"И было бы здорово, если кроме таких простых людей, как мы, пришли бы, знаменитые", – подчеркнула правозащитница. 

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Также французский философ объявил голодовку в поддержку Сенцова. Мишель Ельчанинофф принял эстафету от другой участницы бессрочной акции "цепного голодания" Мари Деплешен.

Ранее французские активисты у стен российского посольства в Париже объявили бессрочную голодовку в поддержку Сенцова. Солидарность с ним выражают известные политики, общественные активисты и художники.

Напомним, ранее стало известно о том, что за помилование Сенцова выступают лишь 4% россиян.
Россия, колония, пикет, Сенцов, политзаключенный

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