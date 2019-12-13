"Покровитель" вытащит и защитит: Аваков рассказал о разговорах подозреваемых по делу Шеремета

Павел Шеремет / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

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Подозреваемые, проходящие в уголовном производстве по убийству известного журналиста Павла Шеремета, упоминали некоего "покровителя", который должен их защитить.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире канала "Украина".

"В разговоре подозреваемых есть несколько страниц текста, где они апеллируют к некоему "покровителю", который должен их вытащить и защитить. Да, мы внимательно на это смотрим", – сказал он.

Он обратил внимание присутствующих в студии, что теракт было проведен "сверхпродуманно и сверхточно".

"Это многофакторное преступление: разведка, отход, построение маршрута, спрятались после преступления, заложили машины. Господин Антоненко перед этим почему-то весь день забавлялся тем, что фотографировал в этом квартале просто стоящие машины. Зачем, казалось бы? Потому, что им интересна была наша гипотеза – создать "дубли" (номеров) машин. Заехал автомобиль Volkswagen с такими же номерами. Полиция потом смотрит, чей автомобиль. Может чужак заехал? А, это авто Васи, он здесь все время паркуется... Они создавали эти "дубли". То есть, это сложнейшее техническое преступление", – подчеркнул Аваков.

Напомним, ранее в ток-шоу Аваков рассказал, что помогло выйти на след подозреваемых в убийстве Шеремета .

Также писалось, что по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых. На данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Виталия Грищенко.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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