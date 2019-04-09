Полиция готовится к возможному проведению дебатов на "Олимпийском"
Силовики обсудили, сколько сил потребуется для обеспечения безопасности на стадионе
Руководство Национальной полиции прибыло на национальный спорткомплекс "Олимпийский", где могут состояться дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Нацполиции.
На территории стадиона прошло выездное координационное совещание руководства МВД и Нацполиции по обсуждению расстановки сил и средств в случае, если дебаты таки состоятся на "Олимпийском".
В частности, правоохранители обсудили количество личного состава, которое необходимо будет привлечь к обеспечению безопасности. Также речь шла о взаимодействии и координации действий всех подразделений системы МВД, которые будут участвовать в охране общественного порядка.
Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил готовность полиции к обеспечению безопасности людей.
В совещании приняли участие первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, председатель Национальной полиции Сергей Князев, председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, руководство Национальной гвардии Украины, полиции Киева и дирекция стадиона.
Отметим, что общество ждет очной встречи между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. По закону, дебаты должны проходить в студии "Общественного телевидения", однако лидер "Зе!Команды" предложил провести их на "Олимпийском", а действующий глава государства согласился. Руководство и стадиона, и НОТУ заявляет о готовности организовать прямой эфир, но решение еще так и не принято. Читайте подробней, где и когда могут пройти дебаты Порошенко и Зеленского.
В то же время Зеленский назвал дату и место проведения дебатов, куда он готов прийти и встретиться с Порошенко. Смотрите его видеообращение.
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