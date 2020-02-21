"Полиция и Нацгвардия была с голыми руками и щитами": Аваков о противостояних в Новых Санжарах

Полиция будет обращаться в суд с требованием избрать меру пресечения в виде ареста для шести участников протестов в Новых Санжарах.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", где 21 февраля выясняли, почему украинцы так боятся вируса, и как движется расследование убийств во время Революции Достоинства.

"Даже первый анализ показывает, что у определенных людей была истерика, был испуг, у кого-то был страх. А страх, как известно, убивает разум. А кто-то на этом пытался греться. И, к сожалению, все это вылилось в такое недостойное, постыдное поведение", – отметил он.

По его словам, 20 февраля полиция задержала 24 человека.

"Вчера задержали 24 человека. Потом отпустили всех, кроме одного. Потому что достаточные основания появятся позже, когда будут документарные подтверждения. Кроме одного, кто разогнал "Ниву" и направил на строй нацгвардейцев. Он задержан по 208 статье УКУ. Еще шесть получат от нас в ближайшие сутки подозрения с требованием с предложением суду прямого ареста", – заявил министр.

По его словам, полиция потребует суд арестовать участников акции, которые бросали камни в правоохранителей.

Также Аваков обратил внимание на то, что лично дал команду, чтобы у полициии и Нацгвардии не было средств нападения.

"Они все были без резиновых палок, ребята были с голыми руками и щитами. Мы не имеем ни одного пострадавшего среди протестующих, но мы имеем девять пострадавших полицейских", – подчеркнул министр.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ему известно, кто может стоять за протестом местных жителей в Новых Санжарах в связи с прилётом эвакуированных украинцев из Уханя.

Все подробности того, как местные в Новых Санжарах протестуют против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая людей, читайте в нашем текстовом онлайне.

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Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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