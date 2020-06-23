"Полиция не смогла зайти": в Раде хотели наказать депутатов за нарушение карантина

Радуцкий привел в пример ситуацию с Зеленским, на которого составили протокол

Многие депутаты Верховной Рады в последнее время брезгуют противоэпидемиологическими требованиями и нарушают масочный режим. При этом полиция не может попасть в здание парламента, чтобы выписать штраф. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украине 24" нардеп от "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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Он считает, что вопрос наказания для депутатов-нарушителей нужно решить.

"Я лично подходил к спикеру парламента в четверг и просил его вызвать полицию, чтобы наложить штрафы. К сожалению, есть какие-то вещи, что полиция не смогла зайти вместе с Госпотребслужбой в помещение Верховной Рады. Я считаю, что это надо исправлять. Депутаты ничем не отличаются от других граждан Украины, поэтому они должны так же платить штрафы за нарушение законодательства", – сказал Радуцкий.

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Он привел в пример президента Владимира Зеленского, который требовал выписать ему штраф, поскольку является тоже гражданином Украины и должен на равных условиях выполнять требования карантина.

Отметим, что за нарушение правил карантина должностными лицами накладывается штраф от 2 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (на сегодняшний день это от 34 тыс. гривен до 170 тыс. гривен).

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Как сообщали новости "Сегодня", 19 июня Хмельницкий городской районный суд рассмотрел протокол о нарушении карантина президентом Украины. Судья обратился в Верховный суд с просьбой растолковать, может ли быть привлечен к административной ответственности глава государства, поскольку, согласно Конституции, гарант имеет неприкосновенность. В свою очередь сам Зеленский за нарушение карантина готов выплатить два штрафа.

А вот Ермака, Ляшко и других чиновников оштрафовали "за кофе" с Зеленским. Отметим, что штраф наложили и на владельца кафе.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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