Полиция отреагировала на драку в Верховной Раде

Потерпевший депутат сам обратился в полицию после инцидента на комитете Рады

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Правоохранители открыли уголовное производство по факту драки в Верховной Раде, в ходе которой пострадал народный депутат. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В полиции сообщили, что сегодня по спецлинии "102" от народного депутата Украины 9-го созыва поступило сообщение о получении телесных повреждений во время стычки в помещении комитетов Верховной Рады.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

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Отметим, что данная статья подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.

Отметим, что сегодня разгорелись ожесточенные события на аграрном комитете при рассмотрении законопроекта о рынке земли. В какой-то момент возникла драка – активисты набросились на народного депутата от "Слуги народа" Андрея Богданца. Как сообщали новости "Сегодня", народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук объясняла причину новой драки в Раде.м

Позже стало известно, что депутат после драки в Раде попал в больницу. В связи с эти фракция "Слуга народа" считает этот инцидент сознательной провокацией, цель которой – срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде.

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