Полиция Украины переведена на усиленный режим несения службы

Сегодня, 03:06

Массовых беспорядков пока нет

Сергей Князев. Фото: Нацполиция
Сергей Князев. Фото: Нацполиция

В случае введения военного положения в Украине полиция перейдет на усиленный вариант несения службы.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на заседании СНБО в ночь на понедельник.

В ходе заседания президент Петр Порошенко подчеркнул, что полиции нужно будет обеспечить порядок.

"Ни в коем случае мы сейчас не можем позволить никакие провокации, нарушение порядка, стабильности внутри страны. Поэтому я хотел бы обратиться к генералу Князеву относительно подготовки соответствующего плана мероприятий, которые бы обеспечили порядок на улицах в этих особых условиях", – сказал президент.

На это Князев ответил, что уже утвердил такой план в 23 часов воскресенья.

"Полиция переходит на усиленный вариант несения службы. Мы сейчас обеспечиваем охрану совместно с Национальной гвардией консульских учреждений и посольств", – сообщил он.

"Массовых беспорядков пока нет и обеспечим, чтобы их не было в Украине на весь период данной ситуации", – пообещал глава Нацполиции.

Как известно, в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принято решение о введении военного положения в Украине.Соответствующее решение было принято из-за действий Российской Федерации в Азовском море.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.

Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.
СНБО, азовское море, полиция, Керченский пролив, усиленный режим, военное положение

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