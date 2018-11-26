Полиция Украины переведена на усиленный режим несения службы

Массовых беспорядков пока нет

В случае введения военного положения в Украине полиция перейдет на усиленный вариант несения службы.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на заседании СНБО в ночь на понедельник.

В ходе заседания президент Петр Порошенко подчеркнул, что полиции нужно будет обеспечить порядок.

"Ни в коем случае мы сейчас не можем позволить никакие провокации, нарушение порядка, стабильности внутри страны. Поэтому я хотел бы обратиться к генералу Князеву относительно подготовки соответствующего плана мероприятий, которые бы обеспечили порядок на улицах в этих особых условиях", – сказал президент.

На это Князев ответил, что уже утвердил такой план в 23 часов воскресенья.

"Полиция переходит на усиленный вариант несения службы. Мы сейчас обеспечиваем охрану совместно с Национальной гвардией консульских учреждений и посольств", – сообщил он.

"Массовых беспорядков пока нет и обеспечим, чтобы их не было в Украине на весь период данной ситуации", – пообещал глава Нацполиции.

Как известно, в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принято решение о введении военного положения в Украине.Соответствующее решение было принято из-за действий Российской Федерации в Азовском море.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.

Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.