Полиция Украины переведена на усиленный режим несения службы
Массовых беспорядков пока нет
В случае введения военного положения в Украине полиция перейдет на усиленный вариант несения службы.
Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на заседании СНБО в ночь на понедельник.
В ходе заседания президент Петр Порошенко подчеркнул, что полиции нужно будет обеспечить порядок.
"Ни в коем случае мы сейчас не можем позволить никакие провокации, нарушение порядка, стабильности внутри страны. Поэтому я хотел бы обратиться к генералу Князеву относительно подготовки соответствующего плана мероприятий, которые бы обеспечили порядок на улицах в этих особых условиях", – сказал президент.
На это Князев ответил, что уже утвердил такой план в 23 часов воскресенья.
"Полиция переходит на усиленный вариант несения службы. Мы сейчас обеспечиваем охрану совместно с Национальной гвардией консульских учреждений и посольств", – сообщил он.
"Массовых беспорядков пока нет и обеспечим, чтобы их не было в Украине на весь период данной ситуации", – пообещал глава Нацполиции.
Как известно, в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принято решение о введении военного положения в Украине.Соответствующее решение было принято из-за действий Российской Федерации в Азовском море.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.
Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.
Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.
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