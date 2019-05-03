Политическая целесообразность и множество планов: будет ли принят закон Украины о президенте

Эксперты сошлись во мнении по поводу документа

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня.

Сегодня сложно сказать, будет ли принят закон о президенте Украине, хотя один из законопроектов уже зарегистрирован в Верховной Раде депутатами, а со вторым, возможно, может выступить команда новоизбранного президента Владимира Зеленского после проведения аудита полномочий главы государства.

В этом сошлись мнения политологов Евгения Магды и Олеси Яхно-Белковской.

Так, по словам директора Института мировой политики Евгения Магды, депутатский закон вряд ли будет принят накануне инаугурации нового президента.

"С точки зрения политической целесообразности будет сложно найти людей, которые поддержат это решение в контексте того, что инаугурация Владимира Зеленского неустанно близится", – говорит Магда в комментарии сайту "Сегодня".

Непонятная ситуация и с возможной инициативой команды Зеленского. Как считает политолог Олеся Яхно-Белковская, пока не сделаны первые назначения, сложно сказать, какими будут первые шаги новоизбранного президента и его окружения.

"Сегодня рано говорить, какие из законопроектов будут приняты. Потому что каждая из групп, которые поддерживали Владимира Зеленского, имела свои интересы. Одни откровенно говорили, что не надо никаких законопроектов, а надо идти на досрочные выборы и получать контроль над другими ветвями власти. Другие говорили, что нужно сейчас менять правительство. Третьи говорили, что надо отменить должность президента, а четвертые – что надо все оставить так, как есть. Также было много законопроектов, которые декларировала команда Зеленского. Там и о неприкосновенности, и об импичменте. В связи с этим пока трудно говорить, что они будут делать. Пока непонятно, какая из групп будет доминировать в окружении Владимира Зеленского. Как только это станет ясно, можно будет о чем-то говорить. Это станет ясно, как только будут сделаны первые назначения и будет понятна логика президентства Зеленского", – объясняет Яхно- Белковская.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разъяснил, какие нынче полномочия и функции у президента Украины.

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