Политическая мотивация: Олег Ляшко объяснил действия прокуратуры в конфликте с Герусом

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко назвал действия прокуратуры в его конфликте с народным депутатом Андреем Герусом политически мотивированными. Заседание суда по этому делу перенесли на 17 августа, т.к. прокуратура не пригласила потерпевшего Геруса или его представителя.

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"Я уверен, что действия прокуратуры политически мотивированы. Для меня очевидно, что власть дала команду сделать все, чтобы не допустить меня к участию в выборах на 208 округе в октябре. Люди меня поддерживают, и я уверен, что мы выиграем эти выборы. Они пытаются повесить на меня судимость, чтобы согласно Конституции я не имел права принимать участия в выборах", – рассказал Олег Ляшко в эфире "Сегодня" на телеканале "Украина".

Олег Ляшко также отметил, что место Андрея Геруса – на скамье подсудимых:

"На самом деле на скамье подсудимых должен сидеть не я, а Андрей Герус. Время показало, что то, что сделал Герус, изменив законодательство, лоббируя интересы российских производителей электроэнергии, это было преступление против экономики, украинских граждан, энергетической безопасности страны. В результате его коррупционных преступных действий, тысячи украинских шахтеров и энергетиков остались без зарплаты и вынуждены искать лучшей судьбы за границей", – сказал Ляшко, пообещав, что сделает все, чтобы "Герус и его пособники сели на скамью подсудимых и отвечали за свои действия".

Смотрите фрагмент передачи на видео:

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Напомним, Олег Ляшко и скандальный нардеп Андрей Герус подрались в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь" в ноябре прошлого года.

Сначала лидер Радикальной партии решил узнать у действующего нардепа, за чей счет тот находится в зале, пребывание в котором вовсе недешево, – за собственный или за деньги налогоплательщиков.

Как только речь зашла о так называемой поправке Геруса и импорте электричества из России, председатель энергетического комитета ВРУ стал заметно нервничать, а когда аргументы закончились – бросился в драку.

После происшествия против Ляшко открыли уголовное производство. Его обвиняют в нападении на государственного деятеля.

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