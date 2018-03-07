"Политическая шизофрения": в МИД отреагировали на желание Собчак поехать в Крым

Сегодня, 09:29

Украинский дипломат против того, чтоб Собчак проводила незаконную предвыборную агитацию на полуострове

Ксения Собчак. Фото: AFP
Ксения Собчак. Фото: AFP

Министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал намерение кандидата в президенты России Ксении Собчак посетить оккупированный Крым. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, для въезда на полуостров нужно придерживаться украинского законодательства.

"Крым – это конечно позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании к нелегитимным выборам на оккупированной территории – это точно шизофрения. Конечно, политическая", – написал Климкин.

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Также министр подчеркнул, что если кандидат в президенты РФ хочет пообщаться с крымскими татарами, то это можно сделать в Киеве с представителями Меджлиса.

"Надеюсь, госпожа Собчак на стороне цивилизованного мира", – подчеркнул глава МИД Украины.

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Отметим, что 18 марта в России пройдут президентские выборы. Москва рассчитывает организовать "волеизъявление" и на оккупированном полуострове, однако и в Украине заявляют, что результаты этих выборов будут нелегитимными, так как сами выборы незаконны. В то же время президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество не признавать российские выборы в Крыму.

Напомним, 24 октября Ксения Собчак на пресс-конференции сделала громкое заявление, что считает оккупированный Крым украинской территорией.
Крым, мид, собчак, шизофрения, Климкин

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"Сегодня"

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