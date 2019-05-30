Политические игры и амбиции: кому нужна отставка Гройсмана

Представители каждой из ветвей власти не объединяются вокруг идеи стабильности

Фото: Кабинет министров Украины

Украине нужна стабильность, а роспуск Рады и отставка правительства не способствуют этому. Но при этом представители каждой из ветвей власти не объединяются вокруг этой идеи, а продолжают играть в политические игры.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

"Если мы исходим из интересов государства, то отставка правительства не является хорошей идеей, как и роспуск Рады. Так, правительство все равно остается, но получает приставку и. о. и получает более ограниченные возможности для принятия решений и политически, и юридически. Это не совсем хорошо для страны, но при этом и Зеленский, и Гройсман действуют чисто политтехнологически, борясь за свои рейтинги. Так, у нас избран новый президент. И ему надо формировать новую вертикаль. На это нужно время. Можно было продолжать формировать эту команду с работающим правительством. Но Зеленский избирает другую тактику – роспуск Рады и призывает правительство идти в отставку. Он выполняет свои предвыборные обещание, но это дестабилизует ситуацию в Украине. Дальше – Гройсман. Он мог бы остаться. Но он идет на требования Зеленского и перекладывает на него ответственность. Премьер думает о своих политических амбициях", – говорит Гарань.

Что касается "БПП" и "Народного фронта" то, отказывая Гройману в отставке, они не дают ему поднимать свои рейтинги за счет популистских шагов.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман подтвердил свое решение уйти в отставку. Окончательное заявление было сделано Гройсманом на предыдущем заседании правительства в среду, 22 мая. А 29 мая заседание Кабмина не проводилось.

Глава правительства намерен принять участие в заседании Рады в четверг, 30 мая, где перед отставкой отчитается о работе Кабмина, как того требует закон. Ведь, согласно законодательству, отставка премьер-министра, означает отставку всего правительства.

Читайте больше в материале – Гройсман уходит в отставку: все подробности онлайн.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Политические игры и амбиции: кому нужна отставка Гройсмана". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"