Честные выборы, смена элит, шанс на модернизацию: 2019-й год в украинской политике

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2019-й год во многом стал переломным для страны. Наиболее точно и емко год характеризует прилагательное "впервые". Впервые главой государства избран не политик. Впервые парламент обновился на 70%, при этом впервые большая часть парламентариев ранее не имели отношения к политике. Впервые в Верховной Раде одна политическая сила получила единоличное большинство. Впервые парламент взялся за популярные в народе, но не популярные среди политической элиты реформы – начиная от отмены депутатской неприкосновенности и заканчивая законом о народовластии.

Непосредственными участниками большинства из вышеназванных процессов были все мы. Избиратели, голосовавшие на выборах. Активные и небезразличные граждане Украины, выходившие на улицы отстаивать свое мнение. Люди, подписывавшие сотни и тысячи петиций, которые местная и центральная власть не могла оставить без внимания. Потому что впервые – в таком объеме и в таких масштабах – политические элиты предоставили народу право реального выбора и переложили на плечи народа тяжесть реальной ответственности.

В 2019-м действительно решал и решил народ. Для многих это решение стало горьким разочарованием. Для многих – в том числе и тех, кто хотел его – неожиданностью. Но оно принято, и ответственность за будущее Украины лежит не только на президенте Зеленском, не только на четырех сотнях депутатах и нескольких тысячах чиновников, но и на всех нас.

Сайт "Сегодня" попросил экспертов, которые все это время помогали нам разобраться в хитросплетениях украинской политики, подытожить год.

Владимир Фесенко, политолог, директор Центра политических исследований "Пента":

- Главным событием года, безусловно, стали президентские и парламентские выборы. Последние, как отмечали многие наблюдатели, скорее, были третьим туром выборов президентских. Произошла смена власти в стране. У нас появился новый президент. Причем самый необычный президент за всю нашу историю. И, пожалуй, самый необычный и нестандартный глава государства в Европе. Это конечно знаменательное событие. В парламенте – также впервые в украинской истории – появилось однопартийное большинство. Впервые мы увидели "турборежим". Было избрано новое правительство – молодое и также необычное. То есть смена власти – это, конечно, самое главное, комплексное событие 2019 года.

Теперь по тенденциям. Несмотря на все наши проблемы и противоречия, смена власти в Украине произошла цивилизованно и демократично. И это, наверное, самый большой позитив. Негатив для меня больше связан с общественными настроениями во время и после президентских выборов. Мы снова между собой рассорились. Градус эмоций поднялся на невообразимую высоту, опять мы слышим обвинения, снова наблюдаем неприятие и даже ненависть по отношению к конкретным политикам. Вот это наше самоедство в отношениях друг с другом, к сожалению, осталось. И во многом будет определять события в Украине и в будущем году. Страна, как стало очевидно, находится в состоянии очень сильного социально-политического невроза. Это проблема, которой надо будет заниматься.

Впрочем, есть в этой ситуации и плюс, если можно так сказать. Все не так плохо, как могло бы быть. Линии раскола произошли не по линии языка, не по линии "восток-запад", не по линии сторонников и противников европейской и евроатлантической интеграции и даже не по линии большего или меньшего благосостояния избирателей. Вот любая из этих линий в нынешних условиях была бы очень серьезным вызовом для государства. Но выборы продемонстрировали, что у нас появился сильный центр, что снижает риски противостояния двух полюсов.

Несмотря на смену власти в стране, внешнеполитические цели остались неизменными. Курс на евроинтеграцию и НАТО продолжается, отношения с нашими основными партнерами сохранились. Более того, с некоторыми странами, например с Польшей, отношения улучшились, снят ряд имевшихся проблем. В целом, то, что курс остался неизменным, хотя нас пугали, что будет разворот на 180 градусов, что сохранена преемственность курса, – положительный момент.

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Главная неприятная тенденция – это обострение внутриполитического противостояния в США, причем это связано с украинской темой. То, что мы оказались в эпицентре этого противостояния, – безусловно, негативный для нас сценарий. Вторая негативная тема – это возвращение России в ПАСЕ. Сам процесс начался еще в прошлом году, но вот имиджевые дивиденды Россия получила уже в этом. Еще одна негативная тема – "Северный поток-2", которая была растянута на весь год. Лишь в конце, благодаря американским санкциям, Украина смогла вздохнуть спокойнее. Более того, благодаря этим санкциям ускорились переговоры по транзиту газа.

Мы стали свидетелями того, что у нас усилились протесты – против Минских соглашений, против земельной реформы. Проведение которой, кстати, также стало знаковым событием года. Потому что двадцать лет этот вопрос откладывали по самым разным соображениям – не хотели его решать, боялись и так далее.

По вопросу войны на Донбассе ключевым событием стало разблокирование процесса мирного урегулирования. После трех лет перерыва переговоры возобновились. И есть, пусть небольшие, но знаковые события. Это и разведение войск на трех участках, и обмены пленными, и проведение встречи в нормандском формате (встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина – Ред.), и договоренности о прекращении огня. И хотя положительные тенденции носят на сегодня ограниченный характер, но все же они есть. И главное, они дают шансы закрепить и завершить процесс мирного урегулирования в будущем году.

Александр Мусиенко, политолог, руководитель Центра военно-правовых исследований:

- Один из главных позитивов года – у нас произошли нормальные, честные и демократичные президентские и парламентские выборы. Это очень важно для статуса и имиджа Украины в мире.

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Произошла смена элит, обновление правящей элиты. Это значит, что Украина как государство постепенно модернизируется, пытается нащупать рецепты, которые смогут обеспечить нашей стране решение текущих проблем и дальнейший устойчивый рост.

Плюс, что не произошло "тотальной зрады", "сдачи" украинских интересов. Никакие красные линии власть не пересекла. И хотя мы особенно не продвинулись в направлении мирного урегулирования, но, по крайней мере, продвинулись в направлении установления перемирия. И если мы видим целью, чтобы на Донбассе не погибали наши защитники, то мы к этой цели действительно продвинулись.

Среди плюсов – договоренности о транзите газа. Мы обеспечили себе стабильные поступления в бюджет как минимум на ближайшие пять лет. И плюс к этому получили три миллиарда долларов в бюджет в обеспечение решения Стокгольмского арбитража.

Что касается негатива, то я бы отметил определенные "сбои" в работе Верховной Рады. Продемонстрировав на первых порах высокую эффективность, под конец года парламент немного забуксовал. В итоге не утверждены некоторые законы, которые, как ожидалось, будут приняты. Речь и о законе об азартных играх, и о земельной реформе и так далее. Еще один негатив, касаемый, скорее, работы правительства, – это снижение промпроизводства в стране и недовыполнение бюджета.

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Но в целом год заложил основы под дальнейшую модернизацию государства. Как этим шансом мы сумеем воспользоваться, покажет время.

Андрей Еременко, политолог, основатель исследовательской компании ACTIVE GROUP:

- О тенденциях 2019 года. Во-первых, в полной мере проявился запрос на обновление всего и вся. Этот запрос, как и запрос на реформы, мы точно видели на президентских и парламентских выборах.

Второй запрос – на участие в принятии решений. По сути, и выборы-то проходили под лозунгом: "мы выберем вот этих замечательных людей, которые будут нас, то есть народ, слушаться. При этом как власть ответит на этот запрос, мы не знаем. В этом плане она за прошедшее с момента выборов время до конца себя еще не проявила. С другой стороны, мы увидели сильное давление гражданского общества на власть. И что новая власть этому давлению подается. И это не столько о движении "Нет капитуляции" – поскольку в этом случае протестующие требовали того же, что требовала от себя сама власть. Мы видели, как несколько раз власть вынуждена была под давлением общества пересматривать свои планы по законопроектам. Например, по тем же ФОПам, закон по которым приняли, а теперь пытаются переписать, поскольку он вызвал сильное недовольство общества.

Третья тенденция – обострение в политических и общественных отношениях. Вот эти противостояния и перетекания "зрады" и "перемоги" у нас, в принципе, давно наблюдаются, при этом "зрада" и "перемога" периодически меняются местами. Что имеется в виду? Что одни и те же события одни и те же люди вчера называли "перемогой", а сегодня называют "зрадой", и наоборот.

Не могу не сказать об экономике. То, что непредсказуемо высокий курс гривни – это плохо, с моей точки зрения. Причем плох и сам высокий курс, что бьет по нашим экспортерам и промпроизводству, и тенденция. Люди же делали бизнес-планы с учетом одного курса, а сейчас имеют другой. Получается, государство не выдержало своих же прогнозов. В итоге многие имеют убытки.

Но есть и плюсы. Во-первых, то, что государство занимает в гривне, а не в валюте. Я имею в виду гривневые ОВГЗ. Важно, что стране явно начали доверять крупные инвесторы, которые покупают долгосрочные облигации. То есть эти люди верят в то, что экономика Украины не свалится в ближайшие годы, да еще и даст им какую-то прибыль.

Во внешней политике сохранилась полная преемственность. Мы как бы "вляпались" во внутриполитический скандал в США, но на самом деле тут от нас мало что зависело. Это надо воспринимать как цунами, которой захлестнуло Штаты, ну и нам немного досталось. Бывает.

Продолжение Минского процесса – мы видим ту же позицию, что и при Порошенко, может, несколько в ином контексте, под немножечко другим углом. Удался обмен пленными, удалось разведение. Но пока что не более того. Россия поддается внешнему давлению, но плохо и медленно. Потому надо набираться терпения и ждать.

Напомним, ранее новости "Сегодня" подвели свои итоги 2019 года. Подробности – в сюжете.

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