Протесты, переговоры по Донбассу, выборы: хорошие и плохие сценарии для Украины в 2020-м

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Прошлый 2019 год был богат на политические события. Страна получила нового президента, новую Верховную Раду, новое правительство. Были инициированы и частично даже осуществлены ряд реформ. С мертвой точки сдвинулся процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Но, по большом счету, можно уверенно говорить: все чему мы стали свидетелями в 2019-м – лишь задел. Завершать начатое придется в нынешнем году. А некоторые процессы могут растянуться на годы.

Уже в ближайшее время в Верховной Раде и вокруг мы, скорей всего увидим очередные баталии вокруг "земельного вопроса". Затем придет черед не менее дискуссионных вопросов изменений в Конституцию, утверждение которых, на этот раз потребует 300 голосов.

Наверняка, более активную работу начнет демонстрировать правительство, которое к осени спросят за результаты.

В нынешнем году Украину ждут местные выборы, которые завершат процесс обновления власти в стране. Или не завершат – в зависимости от результатов народного волеизъявления.

Год обещает быть насыщенным и непростым. Спрогнозировать основные тенденции сайт "Сегодня" попросил наших политических экспертов.

Политолог, основатель исследовательской компании ACTIVE GROUP Андрей Еременко:

- Одним из ключевых событий 2020 года станут местные выборы. Пройдут они, как я предполагаю, знаком борьбы лозунга "Мы за обновление" и лозунга "Мы за проверенные кадры". Я бы поставил на то, что с очень небольшим перевесом победит обновление. С одной стороны, на местном уровне способность и умение провести дорогу, организовать рабочее место, как-то там защитить интересы граждан, очень важны. То есть запрос на "крепкого хозяйственника" присутствует. С другой – запрос на обновление сегодня также очень силен, но при этом политическая повестка ослабевает.

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Особенностью этих выборов будет сильная позиция местных партий. Ну как особенностью? Местные партии на местных выборах всегда имели сильную позицию. Сейчас она просто будет выделяться. Поскольку голоса людей, разочаровавшиеся в партии власти или в оппозиционных партиях, будут "перетекать" не между ними, а в местные партии, что усилит их.

Думаю, мы увидим интересные и разнообразные процессы внутри правящей партии. Там конфликт заложен изначально по построению самой партии, вобравшей в себя много совершенно разных людей с совершенно разными интересами. Им трудно договориться, тем не менее, думаю, они будут пытаться пройти этот конфликт без грандиозных публичных скандалов. Насколько это будет возможно в принципе – увидим. Фактически те скандалы – и вокруг исключения депутатов, и вокруг неголосования за некоторые законы, которые мы уже видели в 2019-м, показывают, что не выносить ссор из избы будет сложной задачей. Хотя стороны стараются избежать конфликта, скорей всего он будет.

Вероятность досрочных выборов в Верховную Радув 2020 году небольшая, хотя совсем я ее не исключаю.

В новом году однозначно будет "зрада". То есть протесты по поводу и без. Выступления будут, но массовые, переворачивающие все и вся, вроде "Революции на граните" или Майданов – нет. Вряд ли даже будет что-то сопоставимое по масштабам с "Украиной без Кучмы". Дело в том, что прошедшие в 2019-м году президентские и парламентские выборы воспринимаются в народе, как "Майдан light". По сути, народ, проголосовав против любых представителей старой элиты, добившись обновления, "распрямил пружину". И сейчас она только потихоньку начинает сжиматься.

Александр Мусиенко, политолог, руководитель Центра военно-правовых исследований:

- Мы увидим в 2020 году менее энергичное движение по пути реформ, чем мы видели осенью-зимой 2019-го года. "Турборежим" будет притормаживать все чаще, некоторые решения будут задерживаться в парламенте на какое-то время. Тем не менее, думаю, президент Зеленский будет постоянно стимулировать парламентариев работать быстрее и эффективнее. Постоянно будет подавать свои проекты и настаивать на их утверждении. Хотя не исключаю, что иногда эти проекты будут с трудом проходить сквозь торосы противоречий внутри фракции "Слуга народа".

Думаю, в будущем году мы увидим смену правительства – это очень вероятное развитие событий. Что касается смены парламента, досрочных выборов, то, наоборот, их вероятность очень низка.

Окончательное решения вопроса Донбасса в будущем году мы вряд ли увидим, прекращение российской агрессии маловероятно. В то же время, есть надежда, что мы придем к снижению интенсивности боевых действий, или даже полному прекращению огня.

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Владимир Фесенко, политолог, директор Центра политических исследований "Пента":

- Простестное движение, периодические всплески которого мы видели в 2019-м году сохранится. Пока не решен земельный вопрос, протесты будут. Возможны протесты по другим поводам, допустим, я не исключаю, будут протестовать профсоюзы против нового Трудового кодекса. Естественно, будет напоминать о себе время от времени движение "Нет капитуляции". Могут быть протестные акции, связанные с обвиняемыми по делу Шеремета. Поводы могут быть самые разные, но всплески точно будут. Просто потому, что мы склонны к этому. Протест – это часть нашей политической культуры. В этом мы похожи, например, на Францию.

Если говорить о мирном процессе, об урегулировании на Донбассе, то будущий год будет очень и очень неоднозначным. С точки зрения тенденций, которые уже проявились, здесь у меня очень противоречивые оценки. Во-первых, какая-то положительная динамика все-таки будет. Скорее всего, в первые месяцы года произойдет разведение войск на трех участках. А вот удастся ли договориться дальше – вопрос. Интересы сторон очень отличаются – и по вопросу процедуры, и по участкам дальнейшего разведения войск.

Что касается прекращения огня в зоне конфликта – здесь я, скорее, скептик. Может быть, и дай Бог, удастся снизить активность обстрелов. Может, будут дни без стрельбы. Но вот получится ли полностью прекратить боевые действия? Скорее нет, чем да. Потому что весь наш предыдущий опыт – два десятка перемирий – говорит о том, что эти договоренности не работают. Хотя шанс на прекращение боевых действий все же существует. Он зависит от политической воли, прежде всего, российского руководства. Если Кремль захочет это сделать, я думаю, он сможет надавить на боевиков и обеспечить полное прекращение огня. Но почему я скептик: потому что война на Донбассе выгодна Кремлю как инструмент давления на Украину, который позволяет препятствовать нашему продвижению на Запад.

Если Россия пойдет на компромиссы, в первую очередь, по вопросам границы и выборов, то все возможно. Но велика вероятность, что этого не произойдет. В таком случае снова все может упереться в тупик. И тогда осенью 2020 года, я не исключаю, украинское руководство инициирует реализацию "Плана Б". Мы еще не знаем толком, что это такое, есть много разговоров о так называемой "стене". Но что это будет в физическом выражении, сказать сложно. Скорее всего, речь будет идти о существенном изменении стратегии и тактики по Донбассу. То есть акцент будет сделан на том, чтобы минимизировать риски военных потерь. Может, будет ужесточение режима пересечения границы, может, вернутся к вопросу миротворцев… Украина может отказаться продлевать закон об Особом статусе Донбасса, и так далее.

Что очень важно, в будущем году мы увидим очень существенную кадровую ротацию. Как минимум, сменится несколько министров. Максимум – будет изменен весь состав Кабмина. Кадровые изменения мы увидим и в губернаторском корпусе, в других органах госвласти, кроме Кабмина. Возможно, увидим некоторые ротации в Офисе президента.

На мой взгляд, особенностью этих ротаций может стать привлечение "старых проверенных кадров". Я бы назвал эту тенденцию так: "возвращение спецов". Это уже происходит: приходят на те, или иные позиции люди, работавшие при Кучме, при Ющенко, даже, возможно, при Януковиче. В будущем эта тенденция может усилиться и стать более заметной. Эти люди или войдут в исполнительную власть, или же будут выступать в роли советников.

Во взаимоотношениях с нашими союзниками на Западе, не думаю, что что-то особо изменится. Скорее всего, год пролетит по накатанной ранее колее. Потому что в США выборы – им будет не до нас, не до того, чтобы как-то кардинально менять что-то по отношению к Украине. Проблема в другом: как внутриполитическая ситуация в США повлияет на весь мир и на нас. Я очень опасаюсь серьезного политического кризиса в США по итогам выборов. И это будет очень плохо для нас, потому что ослабление нашего ключевого союзника – это плохой сценарий для Украины.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, какой Трудовой кодекс готовят для украинцев. Подробности в сюжете:

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