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"Политический эксгибиционизм": соцсети о снятии Садовым своей кандидатуры на выборах

Сегодня, 16:39

Пользователи сети не оставили без внимания одно из громких политических заявлений, озвученное теперь уже бывшим кандидатом в президенты Украины

Фото: соцсети
Фото: соцсети.
"Политический эксгибиционизм": соцсети о снятии Садовым своей кандидатуры на выборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/943/e2b/5c7943e2b2934.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/943/e2b/5c7943e2b2934.jpg Политика Пользователи сети не оставили без внимания одно из громких политических заявлений, озвученное теперь уже бывшим кандидатом в президенты Украины

Мэр Львова Андрей Садовый в пятницу, 1 марта, заявил, что снял свою кандидатуру с предвыборной гонки на должность президента Украины. И сделал он это в пользу другого кандидата – Анатолия Гриценко.

Пользователи сети иронично отреагировали на такое решение Андрея Садового. Вспомнили даже о "маленьком Иисусе", который якобы приходил во сне к супруге Садового и напророчил ей, что именно Андрей Садывой – будущий президент Украины. Но в целом, по мнению пользователей сети, может кое-что изменить в президентской гонке.

"Это не только может полностью изменить рейтинги, но и в итоге, из-за перетоков голосов, способно поменять участников второго тура. Но самое занятное другое. Меня искренне веселит то, какая сейчас начнется миграция", – отметил нардеп Борислав Береза.

Как реагировали пользователи сети – смотрите на скринах ниже.

В свою очередь сам Анатолий Гриценко поблагодарил Садового и назвал решение победным.

"Спасибо Андрей Садовый. Психологически непростое, но честное, ответственное и государственное решение. Победное решение. Вместе мы изменим страну и дадим всем украинцам положительную перспективу", – написал он в Facebook.

Отметим, что уже прошло два месяца предвыборной кампании. За это время уже зафиксировано множество нарушений на выборах, среди которых и подкуп избирателей, скупка голосов, хулиганство и другое. Так, например, в полицию поступали сообщения, что в Киевской области пенсионерам раздавали деньги за "правильное" голосование.

Чтобы определиться с кандидатом в президенты, у украинцев остался месяц. В этом году выбор широк — изначально было 44 претендента на президентскую булаву, теперь стало 43. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", как правильно выбрать, за кого голосовать.

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Тег гриценко, садовый, кандидатура, садовой, Выборы президента Украины 2019

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Сегодня

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