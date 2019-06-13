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Политический кризис в Молдове: озвучена позиция МИД Украины

13 июня, 16:17

Украинские дипломаты призывают Кишинев найти политическое решение кризиса

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Министерство иностранных дел Украины считает лидерами правительства погрузившейся в политический кризис Молдовы как отказывающегося сложить свои полномочия и.о. премьера, так и нового главу Кабмина.

"В первой половине дня состоялись встречи … с назначенным парламентским большинством премьер-министром Майей Санду и членами ее правительства … Во второй половине дня прошли встречи с премьер-министром Павлом Филиппом и членами его правительства…", – говорится в коммюнике о визите в Кишинев спецпредставителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктора Крыжановского 12 июня.

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Крыжановский обменялся с Санду, Филипом и прочими молдавскими политиками и дипломатами мнениями насчет ситуации, которая сложилась в их стране.

"Отмечено, что нынешний политический кризис потенциально дестабилизирует ситуацию безопасности в регионе", – добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Украинский спецпредставитель передал, что для Украины важно, чтобы Молдова и дальше двигалась по пути европейской интеграции, и призвал стороны конфликта найти его политическое решение.

Напомним, ранее эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса рассказал "Сегодня", каким образом Россия выигрывает из ситуации в Молдове и как это может отразиться на Украине.

В то же время, в СНБО и МИД Украины призвали молдавские власти как можно скорее найти выход из кризиса, чтобы Россия не довела до конца свой план по федерализации страны.

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Тег Молдова, политический кризис, Санду, Филип, крыжановский

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