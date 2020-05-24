Политики, дипломаты и общественные деятели обратились к коллегам в США: Осуждаем враждебные провокации

Десятки украинских политических деятелей, дипломатов, общественных активистов обнародовали обращение к американскому политикума по поводу двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщает пресс-служба Киевского форума по безопасности. На его Facebook странице выражается благодарность за поддержку защиты стратегического партнерства между Украиной и США.

"Мы, представители украинских политических сил, общественных организаций и экспертных сообществ, с глубокой тревогой наблюдаем, как с новой силой разворачивается кампания по втягиванию Украины в избирательную гонку в Соединенных Штатах", – говорится в обращении.

"В Украине высоко ценят непоколебимую поддержку нашей независимости, безопасности и западного курса со стороны американского народа. Наши общества объединяют ценности национальной и человеческой свободы", – отмечается в документе.

Реклама

Совместные усилия представителей обеих крупнейших политических партий США и всех неравнодушных американцев в защиту Украины – это большой исторический вклад в создание настоящей Объединенной Европы и справедливого миропорядка, отмечают подписанты и призывают "весь американский политикум различать позицию новой Украины, которая выступает за единство мероприятия и действует на объединение мировой демократии, и теми силами, которые стремятся превратить политические процессы в нашей стране в токсический повод для раздора среди наших партнеров".

"Выступаем против нечестных игры на политических противоречиях в Америке. Не выбираем ни одну из сторон, а поддерживаем каждую из них так же, как они вместе помогают нашей независимости. Это отделяет позицию нашего народа от действий политиков, инспирированных Москвой. Осуждаем враждебные провокации, цель которых отдалить наши народы", – подчеркивается в обращении.

"Мы верим в стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов. Не допускайте взаимного недоверия и сомнения. Будем и действуем вместе во времена больших испытаний", – призывают авторы обращения.

Обращение об украинско-американском стратегическом партнерстве подписали, в частности, председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк, и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Украины (2014), секретарь СНБО (2014-2019) Александр Турчинов, выдающиеся интеллектуалы и моральные авторитеты Оксана Забужко, Иосиф Зисельс, Мирослав Маринович, Евгений Захаров, Игорь Козловский, дипломаты Владимир Василенко, Владимир Огрызко, Даниил Лубкивский Роман Бессмертный, бывшие послы Украины в США Юрий Щербак, Валерий Чалый, Александр Моцик, народные депутаты Клымпуш-Цинцандзе, Ирна Геращенко, Соломия Бобровская, Николай Княжицкий, известные интеллектуалы и журналисты Николай Рябчук, Виталий Портников, Мирослава Барчук, Владимир Ермолленко, Вахтанг Кебуладзе, бывшие чиновники Лилия Гриневич, Остап Семерак, Сергей Квит и многие другие.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама