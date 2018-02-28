"Политики должны смотреть в будущее" – Порошенко об отношениях с Польшей

Сегодня, 16:35

По мнению президента, отношения стран развиваются очень динамично

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко отметил, что отношения Украины и Польши развиваются очень быстро и что политики должны смотреть в будущее.

Об этом он рассказал на пресс-конференции "Вызовы-2018" в столичном Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький Арсенал".

"Наши отношения развиваются очень динамично," – отметил Порошенко

Также он напомнил о том, что прошло первое заседание комиссии по разработке дорожной карты по выходу из ситуации с принятием антибандеровского закона в Польше.

"Мы никому не советуем, кого Польша должна почитать, а кого нет. Мы уверены, что практика запрета на въезд и запрета исследований – она ошибочная ... политики должны смотреть в будущее, а прошлое оставить историкам", – отметил президент, подчеркнув, что если придерживаться такой концепции, то отношения между двумя странами будут развиваться в положительной динамике.

Ранее президент заявил, что первая поставка летального вооружения из США в Украину состоится уже в течение нескольких недель.

Напомним, помимо этого Порошенко заявил, что ключевым вызовом для нашей страны в 2018 году будет война России против Украины на Донбассе.

Также Порошенко пообещал не допустить отмены безвиза с ЕС и посоветовал не слушать "зрадофилов".
Польша, Украина, Порошенко, отношения, антибандеровский закон

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