Политики и эксперты оценили новый состав ЦИК

Список кандидатур подавал президент, после того, как рассмотрел предложения фракций

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В Украине – новый Центризбирком. Депутаты утвердили кандидатуры 17 членов комиссии, которую ранее распустил президент Владимир Зеленский.

Чем больше фракция — тем больше кандидатов она могла предложить в ЦИК, поэтому преимущество в комиссии теперь преимущественно выдвиженцы "Слуги народа". Каждый из предложенных членов ЦИК получил более 300 голосов "за".

Народные депутаты избрали новый состав Центризбиркома быстро. Месяц назад ЦИК распустили, обвинив ее в политической предвзятости и необъективности во время парламентских выборов. Хотя члены ЦИК это отрицали.

Список кандидатур подавал президент, после того, как рассмотрел предложения фракций. По квотному принципу партия большинства имела право выдвинуть 12 кандидатур, но уступила двумя местами депутатской группе "За будущее".

"Только депутатские фракции могут подавать своих кандидатов. Хотя у депутатской группы есть все признаки фракции. Поэтому мы, поскольку считаем, что надо все таки по профессиональному признаку избирать членов Центральной избирательной комиссии, поделились своей квотой и возможностями", – заявил народный депутат (фракция партии "Слуга народа") Александр Качура.

В партии "Голос" не слишком довольны тем, что сохранили квотный принцип представления кандидатур от фракций.

"Члены ЦИК не будут работать в ЦИК как независимые люди, а будут представлять там те или иные фракции", – говорит народный депутат (фракция партии "Голос") Роман Лозинский.

Из 17 вновь избранных членов ЦИК четверо работали в предыдущем составе. Поэтому депутаты от "Европейской солидарности" еще раз выразили сомнение в уместности досрочного роспуска Центризбиркома.

"Это еще раз говорит о том, что предыдущий состав ЦИК и президентские, и парламентские выборы организовал на должном уровне. И оснований для роспуска предыдущего состава ЦИК с точки зрения юриспруденции не было никаких", – заявил народный депутат (фракция партии "Европейская Солидарность") Олег Синютка.

Сразу после утверждения новые члены ЦИК приняли в парламенте присягу. А после обеда собрались на первое заседание, где избрали нового председателя. Им стал Олег Диденко, который работал и в предыдущем созыве. Как и один из назначенных сегодня Глав ЦВК,

В течение нескольких ближайших месяцев члены ЦИК будут проходить спецпроверку. Сегодня оказалось, что ее до сих пор не провели, хотя перед назначением на должности такого уровня она обязательна.

"Спецпроверка проводилась всегда – это фактически документальное подтверждение того, что члены комиссии не имеют проблем с законодательством, по ним нет никаких подозрений, что их электронные декларации действительно соответствуют доходам, что нет конфликта интересов, что, например, прекращена вся предыдущая деятельность", – говорит председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

В комитете по вопросам организации госвласти объяснили: проверку проведут после назначения, потому что том не могут надолго оставить страну без Центризбиркома.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 сентября Верховная Рада распустила ЦИК. В парламенте считают, что, несмотря на положительные оценки международных организаций, члены комиссии не полностью справились со своей работой во время выборов.

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