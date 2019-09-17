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Политики обсудили "формулу Зеленского"

17 сентября, 23:22

Детали плана президента обнародовал министр иностранных дел Вадим Пристайко

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"Формулу Зеленского" для урегулирования конфликта на Донбассе обнародовал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Она заключается в том, чтобы добиться вывода российских войск, освободить из плена украинцев и достучаться до людей по ту сторону линии соприкосновения.

Среди первостепенных шагов: восстановить мост в Станице Луганской и упростить условия получения пенсий и других соцвыплат для украинцев с неподконтрольных территорий. Пристайко отметил: так называемая формула Зеленского пока условна. Впрочем, скоро ее представят и как документ.

"Если мы в ближайшее время не сможем, сложив все эти меры, решить проблему, тогда мы должны перейти к каким-то новым, другим радикальным мерам. На все про все у нас есть от полугода до года. А заканчивается "формула Зеленского" фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры и каждый день просыпаться и читать, кого застрелил снайпер и кто где погиб", – заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Напомним, впервые вопрос о том, что надо обсуждать именно "формулу Зеленского", а не "формулу Штайнмайера" поднял экс-премьер, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

На форуме Ялтинской европейской стратегии он заявил: именно президент Украины должен отстаивать ту формулу, которая отвечает интересам украинцев и украинского государства, а не принимать правила других политиков. И добавил: этот процесс не спринтерская, а марафонская дистанция, и чемпионом на ней должна быть Украина.

"У Владимира Зеленского – исторические шансы для изменений в Украине. Никто никогда до президента Зеленского не имел таких шансов. Как с точки зрения публичной поддержки народа Украины, так и с точки зрения наличия политического ресурса для этого. Поэтому я ему желаю удачи. Знаете почему? Я желаю успеха Украине. А он занимает должность президента Украины", – заявил экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что на Форуме YES Яценюк заявил: ожидаем, что западные партнеры продолжат защищать ценности свободного мира.

Также напомним, что на Форуме YES президент Владимир Зеленский рассказал о "нормандском формате" и новом обмене пленными.

Видео: Facebook/Офис президента

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Источник: Сегодня

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