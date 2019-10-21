Политики высказались о песне "Квартала 95" в адрес Гонтаревой

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В Украине активно обсуждают скандальный номер студии "Квартал 95" о сожженном доме Валерии Гонтаревой.

Разогрело страсти еще и то, что в насмешке принял участие государственный хор имени Григория Веревки. Его руководителю поступают угрозы.

Хор имени Веревки пел гимн на Дне независимости Украины. Именно тогда коллектив познакомился с "95 кварталом", праздник готовила компания "Квартал концерт". Обеим сторонам сотрудничество понравилось. Хор пригласили на открытие недавнего матча "Украина-Португалия", которое тоже организовывали "кварталовцы".

А также – на один "Вечерний квартал". В результате в эфир вышла песня о сожженном доме Валерии Гонтаревой, в которой звучали следующие слова:

"Горела хата, пылала, в Лондоне женщина плакала"

"Что будем с горем этим делать? Люди подняли шум и крик, и начали делать шашлык".

Шутку оценили не все. Министр культуры Владимир Бородянский поспешил извиниться перед Валерией Гонтаревой.

"В моей системе ценностей радоваться тому, что у человека сгорел дом – злорадство, которое порождает вседозволенность, эту модель поведения нельзя поддерживать или оправдывать, ее можно только пресекать", – заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

Министр экономики Тимофей Милованов заявил: шутка об экс-главе Нацбанка – совсем не шутка. И даже может отпугнуть инвесторов.

"Они не понимают, насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. "95 квартал" ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью", – заявил министр экономики Тимофей Милованов.

Премьер Алексей Гончарук был более сдержанным.

"Радоваться и смеяться с горя кого-то другого я не считаю нормальным. Но я считаю, что в мире очень много сатирических изданий, команд, у которых очень разный стиль", – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Критика была и анонимной. Директор хора Зиновий Коринец листает длинный перечень смс с оскорблениями и угрозами.

"Деятель, пиши заявление на увольнение", – говорится в одной из смс в адрес директора хора.

Хор имени Веревки – государственная организация. Но из бюджета здесь получают только зарплату. На остальное – транспорт, оборудование и многое другое, зарабатывают самостоятельно. Выступление хора, вполне официально, стоит от 27,5 тыс. гривен. Заплатил и "Квартал". Но, говорят в хоре, согласились не из-за денег, а из-за популярности программы, удачный опыт и из-за уговоров.

"Здесь бек-вокал, девушки подпевают, и все. Нам говорили – "не переживайте, весь интернет стебается, слова кто-то написал в интернете и не известно кто". Ну и я имел неосторожность согласиться", – говори генеральный директор Национального хора имени Веревки Зиновий Коринец.

В "Квартале" хор защищают. Говорят: критика незаслуженная, и они сожалеют об этом, но – не из-за своей шутки.

"Квартал" – это острая политическая сатира, так было, есть и будет. Даже если это не нравится некоторым политикам. Именно политики, их действия и последствия их действий, которые испытывают миллионы украинцев, дают нам повод для сатиры", – заявили в "Квартале 95".

Понравился номер и давнему оппоненту Валерии Гонтаревой – Игорю Коломойскому.

"Так не последнее же имущество сгорело. Что, только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?", – говорит Игорь Коломойский.

Валерия Гонтарева извинения министра культуры и директора хора приняла. А вот к словам Коломойского отнеслась иначе.

"Сказал, что ему очень понравилось, и более того, он сказал, что у меня не последнее имущество сгорело. Ну, так я понимаю, я должна через телевизор понять, что дальше будет продолжение?", – спрашивает Валерия Гонтарева.

Продолжение истории может быть и для хора. Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал ситуацию "дном". Его коллеги из политсилы "Европейская стратегия" предложили больше не приглашать коллектив на открытие и закрытие парламентских сессий. А в министерстве культуры рассмотрят – финансировать ли хор в дальнейшем.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 сентября под Киевом сожгли дом Гонтаревой— об этом сообщила сама владелица. По ее словам, пожарные не успели его потушить и дом полностью сгорел. Позже в полиции рассказали, что камеры наблюдения зафиксировали неизвестного, которые перелез через забор. В итоге было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

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