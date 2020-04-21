Политолог назвал одно из главных достоинств Зеленского

В Украине большинство ожидали увидеть слабого президента, а Владимир Зеленский показал то, чем выгодно отличается от своих предшественников – решительность и ответственность: он принимает тяжелые решения по самым сложным вопросам и не боится ответственности, при этом не заботясь о своем рейтинге. Об этом сказал в интервью сайту "Сегодня" руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Да, многие утверждают, что он работает ради аплодисментов: как привык на сцене, так продолжает и в политике. Но возьмем ту же земельную реформу. Или нынешнюю ситуацию, соглашение с МВФ, где он фактически продавливает через парламент целый ряд очень непростых решений. Это он делает точно не ради аплодисментов, а с пониманием, что это необходимо сейчас сделать. Эти решения могут негативно сказаться на его рейтинге – но он идет на это. Точно так же с карантином. В начальный период многие критиковали, говорили, что это преждевременно, нет никакой эпидемии. Но мы видим сейчас по опросам – 70% поддерживают", – говорит эксперт.

Фесенко отмечает, что Зеленский – не классический политик: он не действует в соответствии с политическими инстинктами, где главное – это рейтинг, сохранение власти. В отличие от большинства украинских политиков нынешний президент не боится сложных решений.

"Он не боится рисковать. Но здесь проявляется еще одна его необычная характеристика – его гиперответственность. В феврале было большое интервью президента агентству "Интерфакс-Украина", там проскочила мимоходом фраза: "Главное страну не потерять". Не думаю, что это наиграно, в этом как раз и проявляется его искреннее понимание той сложности задач, которые свалились на его плечи. Он осознает эту ответственность. Один из традиционных недостатков абсолютного большинства украинских политиков – это нерешительность. Они боятся брать на себя ответственность за сложные решения. У Зеленского этого нет. И это очень важное качество для государственного деятеля", – подчеркнул политолог.

Читайте полный текст интервью с Владимиром Фесенко: "Зеленский не боится рисковать".

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Фесенко уже оценивал работу президента за март – месяц, который засыпали сплошные проблемы: в начале смена правительства, потом ударил коронавирус с последующим принятием решения о карантине, а под конец месяца новые кадровые решения. Политолог отмечал, что Зеленский сам перешел на "чрезвычайное положение".

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