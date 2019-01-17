Политзаключенного Кольченко выпустили из штрафного изолятора
Украинца продержали в ШИЗО все новогодние праздники
Украинский политзаключенный Александр Кольченко, который содержится в ИК-6 в российском Копейске, вышел из штрафного изолятора, куда его помещали на 10 суток в связи с предпраздничным "ужесточением режима". Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур, передает "Укринформ".
"Знаю, что Саша Кольченко был выпущен из ШИЗО. Надеюсь, к нему скоро сможет прийти адвокат, и тогда у нас будет больше информации", - сказала Щур.
Напомним, что в сентябре узник Кремля уже оказывался в ШИЗО за "несоблюдение формы одежды".
Кроме того, как мы писали, мать Александра Кольченко в конце июля впервые в 2018 году смогла навестить сынав российской колонии.
Напомним, в июне тюремщики рассказали о состоянии здоровья украинца Кольченко. Как сообщили в пресс-бюро управления ФСИН по Челябинской области, после окончания голодовки Кольченко прошел общеклиническое обследование.
Также узник Кремля попросил о встрече с украинским омбудсменом. Он написал заявления на имя начальника колонии о встрече с консулом Украины в Екатеринбурге и уполномоченной по правам человека Людмилой Денисовой.
Как известно, Олега Сенцова и Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014. Их обвинили в подготовке терактов, приговорив Кольченко к 10, а Сенцова — к 20 годам лишения свободы.
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