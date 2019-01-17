Политзаключенного Кольченко выпустили из штрафного изолятора

Украинца продержали в ШИЗО все новогодние праздники

Фото: humanrights.org.ua..

Политзаключенного Кольченко выпустили из штрафного изолятора https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0f7/9b1/5c40f79b17e6b.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0f7/9b1/5c40f79b17e6b.jpg 2019-01-17T23:48:00+02:00 Политика Украинца продержали в ШИЗО все новогодние праздники

Украинский политзаключенный Александр Кольченко, который содержится в ИК-6 в российском Копейске, вышел из штрафного изолятора, куда его помещали на 10 суток в связи с предпраздничным "ужесточением режима". Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур, передает "Укринформ".

"Знаю, что Саша Кольченко был выпущен из ШИЗО. Надеюсь, к нему скоро сможет прийти адвокат, и тогда у нас будет больше информации", - сказала Щур.

Напомним, что в сентябре узник Кремля уже оказывался в ШИЗО за "несоблюдение формы одежды".

Кроме того, как мы писали, мать Александра Кольченко в конце июля впервые в 2018 году смогла навестить сынав российской колонии.

Напомним, в июне тюремщики рассказали о состоянии здоровья украинца Кольченко. Как сообщили в пресс-бюро управления ФСИН по Челябинской области, после окончания голодовки Кольченко прошел общеклиническое обследование.

Также узник Кремля попросил о встрече с украинским омбудсменом. Он написал заявления на имя начальника колонии о встрече с консулом Украины в Екатеринбурге и уполномоченной по правам человека Людмилой Денисовой.

Как известно, Олега Сенцова и Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014. Их обвинили в подготовке терактов, приговорив Кольченко к 10, а Сенцова — к 20 годам лишения свободы.

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