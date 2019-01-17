Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Новости политики

Политзаключенного Кольченко выпустили из штрафного изолятора

Вчера, 23:48

Украинца продержали в ШИЗО все новогодние праздники

Фото: humanrights.org.ua.
Фото: humanrights.org.ua..
Политзаключенного Кольченко выпустили из штрафного изолятора https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0f7/9b1/5c40f79b17e6b.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0f7/9b1/5c40f79b17e6b.jpg Политика Украинца продержали в ШИЗО все новогодние праздники

Украинский политзаключенный Александр Кольченко, который содержится в ИК-6 в российском Копейске, вышел из штрафного изолятора, куда его помещали на 10 суток в связи с предпраздничным "ужесточением режима". Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур, передает "Укринформ".

"Знаю, что Саша Кольченко был выпущен из ШИЗО. Надеюсь, к нему скоро сможет прийти адвокат, и тогда у нас будет больше информации", - сказала Щур.

Читайте также

Напомним, что в сентябре узник Кремля уже оказывался в ШИЗО за "несоблюдение формы одежды".

Кроме того, как мы писали, мать Александра Кольченко в конце июля впервые в 2018 году смогла навестить сынав российской колонии.

Напомним, в июне тюремщики рассказали о состоянии здоровья украинца Кольченко. Как сообщили в пресс-бюро управления ФСИН по Челябинской области, после окончания голодовки Кольченко прошел общеклиническое обследование.

Также узник Кремля попросил о встрече с украинским омбудсменом. Он написал заявления на имя начальника колонии о встрече с консулом Украины в Екатеринбурге и уполномоченной по правам человека Людмилой Денисовой.

Как известно, Олега Сенцова и Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014. Их обвинили в подготовке терактов, приговорив Кольченко к 10, а Сенцова — к 20 годам лишения свободы.

Россия, кольченко, политзаключенный, ШИЗО

Вы сейчас просматриваете новость " Политзаключенного Кольченко выпустили из штрафного изолятора". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России тюремщики "подарили" украинцу Кольченко на Новый год 10 дней ШИЗО

27 декабря 2018, 17:13

Российская активистка сообщила об усилении режима в колонии, в которой содержится узник Кремля

Жесткость и бескомпромиссность: юрист назвал оружие Украины в противостоянии с Кремлем

25 декабря 2018, 10:37

Защитник политзаключенного украинца Романа Сущенко назвал несколько мер, которые не дадут вырасти количеству узников Кремля

"Никакие наши старания не тщетны": Сенцов ответил на письмо Кольченко

20 октября 2018, 01:22

Сенцов пишет, что у него "все нормально"

Узник Кремля Кольченко провел три дня в штрафном изоляторе

20 сентября 2018, 14:45

Украинец незадолго до заключения в изолятор написал заявление о встрече с украинским консулом и уполномоченным по правам человека

В Симферополе под муралом с Путиным появились изображения Сенцова и Кольченко

6 августа 2018, 18:10

Местные художники таким образом поддержали украинских политзаключенных

"Я голодала вместе с ним": мать Кольченко рассказала о встрече с сыном

3 августа 2018, 17:20

Мать надеется, что сыну не придется находится в колонии весь срок 

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы