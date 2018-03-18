Политзаключенного украинца Кольченко в РФ опять поместили в штрафной изолятор

Сегодня, 15:15

Украинца отправили туда из-за "передвижения без охраны"

Александр Кольченко. Фото: humanrights.org.ua
Александр Кольченко. Фото: humanrights.org.ua

Политзаключенный украинец Александр Кольченко снова отправлен в штрафной изолятор. На этот раз поводом послужило "передвижение без охраны", сообщила со ссылкой на его адвоката правозащитница Татьяна Щур в Facebook.

"Сашу с 8 марта держат в ШИЗО. Его поместили туда на 13 суток за, якобы, передвижение без охраны именно по тем местам, где он и остальные осужденные, как правило, ходят без охраны: в библиотеку, в столовую... Да, это формальный повод наказать осуждённого, но он применяется лишь тогда, когда это выгодно начальству", – написала она.

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Она также напомнила, что в новогодние праздники украинец был помещен в штрафной изолятор на десять суток за "нарушение формы одежды". В частности, он не пришил бирку с фамилией на одежду, временно заменяющую выстиранный к празднику бушлат.

Щур уточнила, что перед тем, как Кольченко поместили в изолятор он должен был получить передачу.

"Особая подлость нынешнего водворения состоит в том, что накануне мы передали ему долгожданную передачу так необходимую парню, у которого врачи констатировали проблемы с сердечным ритмом. Теперь эту передачу Саша получит только после ШИЗО, и что до него дойдёт — большой вопрос", – отметила правозащитница.

 Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина не прекратит бороться за освобождение Кольченко и других заложников Кремля.

 Как сообщалось, мать Кольченко рассказала о состоянии сына в российской колонии.

 Напомним, Кольченко в колонии заставляли принять российское гражданство. Политзаключенному "принесли российский паспорт" и ему предлагали расписаться в его получении, но Александр отказался.
Россия, украинец, политзаключенные, кольченко

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Источник:

"Сегодня"

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