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Политзаключенный Гриб нуждается в срочной медпомощи – Денисова

Сегодня, 01:45

Омбудсмен обеспокоена состоянием здоровья Гриба

Фото: Игорь Гриб/Facebook
Фото: Игорь Гриб/Facebook.
Политзаключенный Гриб нуждается в срочной медпомощи – Денисова //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/659/294/5c4659294edfc.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/659/294/5c4659294edfc.jpg Политика Омбудсмен обеспокоена состоянием здоровья Гриба

Украинец Павел Гриб, которого незаконно удерживают в Российской Федерации, нуждается в срочной медицинской помощи.

Как сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в социальные сети Facebook, она обеспокоена грубым нарушением прав и свобод украинского политзаключенного, который содержится в ростовском СИЗО.

"У 20-летнего Павла диагностирован ряд серьезных заболеваний, и он нуждается в срочной медицинской помощи", - отметила омбудсмен.

"К тому же, по словам парня, к нему применялось физическое насилие. Сотрудники правоохранительных органов РФ избили его еще во время задержания, требовали признания вины. Издевательства над Павлом продолжались также во время конвоирования в СИЗО Ростова-на-Дону", - подчеркнула Денисова.

"Обращаюсь к Николаю Гнатовскому, президенту Европейского комитета по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, и прошу его вмешаться в ситуацию с украинским политзаключенным Павлом Грибом", - заявила она.

Напомним, адвокат Гриба заявила, что ее подзащитный практически ослеп. Также ему трудно принимать участие в судебных заседаниях, он плохо видит свидетелей. 

Напомним, что Павел страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. 

Также сообщалось, что во время этапирования украинского политзаключенного Павла Гриба исчезли все лекарства, которые ему передавали

Кроме того, ранее, ссылаясь на адвоката Марину Дубровину, его отец сообщил, чтоПавел Гриб выглядит подавленным и истощенным.

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