Законопроект о столице: полномочия мэра Киева и главы КГГА могут разделить

Комитет Верховной Рады Украины по местному самоуправлению поддержал голосование во втором чтении за законопроект "О городе Киеве – столице Украины".

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Об этом в соцсетях сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, – сообщает "Интерфакс-Украина".

"Комитет по местному самоуправлению единогласно поддержал законопроект "Про город Киев – столицу Украины" ко второму чтению", – написал он.

"Это тот самый законопроект, которым полномочия мэра и главы Киевской городской государственной администрации могут быть разделены", – добавил нардеп.

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Напомним, что в начале сентября 2019 года Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА. Документ передали на рассмотрение главы государства, однако Зеленский его пока что так и не подписал. Сам Кличко отреагировал на решение Кабмина заявлением о том, что двоевластие в Киеве – это неправильный шаг.

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Киевляне подобное уже переживали при президенте Викторе Януковиче: в 2010 году он уволил Леонида Черновецкого и назначил главой КГГА Александра Попова. Черновецкий после этого, по сути, перестал влиять на любые решения.

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