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Полозов объяснил, чем России грозит невыполнение решения Морского трибунала

25 мая, 16:24

Адвокат опубликовал решение суда по украинским морякам и кораблям

Фото: Международный трибунал по морскому праву
Фото: Международный трибунал по морскому праву.

Невыполнение решения Международного трибунала по морскому праву, который 25 мая обязал Россию освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков и кораблей, грозит Москве новыми секторальными санкциями и сложностями с навигацией российских кораблей в международных водах.

Об этом заявил руководитель группы адвокатов, защищающих украинцев, Николай Полозов в Гамбурге.

Согласно решению суда, Россия должна "прямо сейчас освободить" моряков. "С момента, как Трибунал вынес решение, у российских властей эта обязанность возникла. То, что они ее не выполняют, будет иметь отрицательный политический и экономический потенциал для России", – подчеркнул адвокат.

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Он также добавил, что для российских властей теперь будет очень сложно придумать правдоподобное объяснение, почему они удерживают военных моряков.

"У России есть масса инструментов для того, чтобы принять юридическое решение относительно их освобождения даже без прекращения уголовного дела, хотя, на мой взгляд, никакого уголовного дела не может быть вообще", – сказал Полозов.

Он подчеркнул, что Киев и команда адвокатов в России будут обращаться к российским властям с требованием освободить моряков, ссылаясь на решение Трибунала.

По его словам, любая "польза", которую российские власти могли извлечь из захвата моряков, полностью перекрывается "политическими обязательствами, которые сопряжены с этой ситуацией".

Полозов также разместил на своей странице в Facebook решение Трибунала, которое поддержали 19 судей. Против был только российский судья Руслан Колодкин.

Как заявила заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль, решение Трибунала является четким сигналом для России, что она не может безнаказанно нарушать международное право. По ее словам, Киев и Москва должны до 25 июня отчитаться о выполнении решения Трибунала. При этом дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков по сути будет рассматривать отдельный арбитраж, а не Международный трибунал по морскому праву.

В свою очередь в МИД РФ заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров якобы неприменимы к инциденту в Керченском проливе, а арбитраж, который Украина требует созвать в связи с ним, не имеет юрисдикции в этой области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией решения Трибунала может стать сигналом от российского руководства "о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной".

Напомним, слушания по инциденту в районе Керченского пролива начались 10 мая:


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Тег Россия, Полозов, трибунал, пленные моряки, Азовский кризис

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Источник:

УНИАН

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