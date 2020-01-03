Польша и Израиль осудили празднование дня рождения Бандеры: Украина отреагировала

Дружеские и партнерские отношения между Украиной, Польшей и Израилем являются самым важным достоянием, отметили в МИД

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Украина отреагировала на заявление Польши и Израиля о чествовании памяти Бандеры и других.

Дружеские и партнерские отношения между Украиной с одной стороны и Польшей и Израилем с другой являются самым важным достоянием, и стороны должны стоять на его страже, предотвращать любые попытки спровоцировать напряженность в двусторонних отношениях, в частности на фоне разночтений и подходов к исторической памяти. Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко на запрос УНН о заявлении послов Польши и Израиля.

"Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа – одно из приоритетных направлений государственной политики Украины. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев", – отметила пресс-секретарь МИД.

По ее словам, Украина осознает, что "существуют деятели, институты и даже страны, которые заинтересованы в том, чтобы вопрос чествования национальных героев и важных дат и в дальнейшем был предметом раздора между украинцами и другими народами".

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"Вместе с тем, по нашему убеждению, дружеские и партнерские отношения между Украиной с одной стороны и Польшей и Израилем с другой являются самым важным достоянием, значение которого трудно переоценить. И мы должны стоять на его страже, предотвращать любые попытки спровоцировать напряжение в двусторонних отношениях, в частности на фоне разночтений и подходов к исторической памяти. Цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков", – говорится в ответе Зеленко.

Напомним, накануне посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и посол Израиля в Украине Джоэль Лион выразили обеспокоенность из-за того, что Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация до сих пор почитаются исторические события и личности, которые "нужно раз и навсегда осудить".

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В свою очередь председатель группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Польшей Николай Княжицкий заявил, что послы Израиля и Польши в Украине допустили ложные утверждения в своем заявлении о деятелях УНР и ОУН.

"Какие этнические чистки мог пропагандировать, например, министр правительства УНР Иван Липа, который родился в Керчи, а умер в 1923 году в Винниках под Львовом? Ничего подобного не было. Да и позиции Бандеры и Мельника были противоположными. Если кто-то и разжигает антисемитизм и межнациональную рознь, то это Владимир Путин, который вот только что обвинил в антисемитизме весь польский народ", – написал Княжицкий в Facebook.

Нардеп подчеркнул: "Мы по-разному относимся к различным действиям украинских исторических фигур, но всегда будем уважать борцов за свободу Украины".

По его словам, уровень антисемитизма в Украине значительно ниже, чем в Польше, а поляков украинцы считают самыми близкими друзьями из всех народов.

Напомним, ранее мы писали, что страна-агрессор Россия возмущена решением украинских властей отметить 1 января 2019 года день рождения лидера ОУН Степана Бандеры на государственном уровне. В официальном заявлении МИД РФ употребляются такие пропагандистские эпитеты, как "вакханалия вокруг памятных дат", "фашиствующие молодчики" и "махровый национализм", а сама Украина упоминается как "незалежная".

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