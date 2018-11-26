Польша на Совбезе ООН напомнила о нападении на Грузию, оккупации Крыма и других преступлениях России

Польша поддержала Украину в конфликте с Россией на Азовском море и осудила агрессию Кремля

Объяснения, предоставленные представителем России в Совбезе ООН Дмитрием Полянским в связи с инцидентом в Азовском море, где 25 ноября были атакованы три корабля ВМС Украины, а также взяты в плен 24 украинских моряка, демонстрируют слабую позицию Кремля и являются вызовом Совету Безопасности ООН.

Такое заявление сделала представитель Польши Иоанна Вронецка на экстренном заседании Совбеза, созванном из-за случившегося, выразив солидарность с выступившим перед ним представителем Великобритании.

"Россия в очередной раз проявила неуважение к международному праву и предала еще одно измерение конфликту в Украине", – сказала она.

Вронецка напомнила, что РФ уже в течение долгого времени препятствовала свободному проходу украинских судов через Керченский пролив, нанося удар по экономике Украины.

"После агрессии в отношении Грузии, оккупации Крыма, подпитки конфликта на Донбассе, строительства Керченского моста, фарса с выборами на оккупированной территории Донбасса мы решительно осуждаем действия России", – заявила дипломат.

Нападая на украинские корабли, Россия преследует одну цель – "дестабилизировать ситуацию в Украине", уверена она.

"Мы призываем ООН проявить должное внимание к этому конфликту. Мы не можем игнорировать этот вопрос только из-за одного постоянного члена Совбеза ООН", – резюмировала Иоанна Вронецка.

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Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на экстренном заседании Совбезопасности ООН отклонил предложенную Россией повестку дня.

Также мы писали, что США и еще четыре страны в Совбезе выразили полную поддержку Украине в инциденте с Россией.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".