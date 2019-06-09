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Польша поделиться с Украиной опытом вступления в ЕС и НАТО

9 июня, 08:23

Поляки уже 20 лет в НАТО и 15 в Евросоюзе и считают, что Европа выиграет от членства Украины, заявил Карчевский

Станислав Карчевский. Фото: rada.gov.ua
Станислав Карчевский. Фото: rada.gov.ua.

Маршалок Сената Польши Станислав Карчевский считает, что в безопасности Европа может быть только вместе, поэтому поляки готовы поделиться опытом вступления в Европейский Союз и НАТО с Украиной.

Об этом он заявил во время Х сессии Межпарламентской ассамблеи в Киеве, передает РБК-Украина.

Он считает, с Украиной Европейский Союз станет только сильнее, а безопасность Североатлантического альянса выйдет на новый уровень.

"Мы будем строить более сильный Европейский союз. А более сильный ЕС – это союз с Украиной. Высокий уровень безопасности также связан с членством Украины в НАТО. В Польше в этом году мы празднуем наше 20-летие членства в НАТО и 15-летие членства в ЕС. И мы также гарантированно готовы делиться с вами нашим опытом, связанным с вступлением в эти организации", – заявил Карчевский.

В своею очередь на этой же Межпарламентской ассамблее глава литовского Сейма Викторас Пранцкетис сообщил, что председатели парламентов Украины, Польши и Литвы обсудили, что должна сделать Украина для вступления в ЕС.

"Мы обсудили, какие шаги должна сделать Украина и другие страны с целью получения Украиной членства в ЕС", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина, Литва и Польша решили создать совместный комитет по безопасности.

В свою очередь исследователь американского аналитического центра Brookings Institute и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер на днях дал совет Киеву относительно членства в ЕС и НАТО. Он напомнил, что Украину до сих пор не хотят принимать в объединенную Европу из-за российского фактора, но есть выход.

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Тег Польша, НАТО, ЕС, Карчевский

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