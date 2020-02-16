Польша предложила изменить "нормандский формат": США и ЕС должны быть его частью

Франция и Германия - важные страны, но они не представляют Евросоюз, говорит Яцек Чапутович

Саммит "Нормандской четверки" / Фото: сайт Кремля

Польша не поддерживает старт нового диалога, написания новой главы или возвращения к business as usual с Россией. ЕС должен сохранять санкции, чтобы показать России , что мы, как международное сообщество, не принимаем нарушение Россией международного права – в частности аннексию Крыма, войну на Донбассе и в целом агрессивную политику России по отношению к Украине.

Об этом корреспонденту сайта "Сегодня" на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности сказал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

"Отдельный вопрос – это "нормандский формат". До тех пор, пока он полезен, мы (Польша – Авт .), это поддерживаем. Но мы не часть этого формата. Евросоюз – не часть этого формата. США и Великобритания – не часть этого формата. Может, тогда пришло время переосмыслить "нормандский формат"? Думаю, международное сообщество рассмотрит украинскую позицию об этом. Если это полезно, окей, это может быть имплементировано, в особенности, если это поможет достичь главной конечной цели. ЕС, как институт, должен быть более вовлечен в этот процесс. Франция и Германия важные страны ЕС, но они не представляют ЕС и другие страны. Посмотрим, как будут развиваться события, но мы (Польша – Авт .) готовы поднять этот вопрос вместе с ЕС", – сказал глава польского МИДа.

По его словам, у Украины в ЕС есть много сторонников, к примеру, президент Эстонии.

"Я согласен с ней, что стратегическое терпение будет хорошим отношением к России. Мы должны подождать, пока Россия имплементирует свои международные обязательства по отношению к Украине", – подытожил Чапутович. В тренде Ермак показал декларацию о доходах: мизерная зарплата, сотни тысяч долларов под матрасом и квартира в залоге

Отвечая на вопрос о возможности введения Cоединенными Штатами новых санкций против "Северного потока – 2", глава МИДа Польши сказал, что и у ЕС есть инструменты, чтобы поставить будущее этого российского проекта под вопрос.

"Это важный сигнал, что США не соглашаются с политикой, которую проводят некоторые европейские страны и компании. Мы критиковали этот проект, который несет угрозу европейской безопасности. Украина в опасности, поскольку этот проект Россия может использовать, чтобы оказывать политическое давление на Украину. Мы поддерживаем Украину и далее диверсифицируем поставки (газа – Авт .). Посмотрим, какой будет результат этих деклараций. Это очень наглядный сигнал об отношении США. Но мы также должны инвестировать в диверсификацию и очень благодарны, что Майк Помпео задекларировал существенную сумму денег – 1 млрд долларов для стран инициативы "Трех морей" , чтобы также инвестировать в строительство интерконнекторов и гарантировать энергетическую безопасность", – говорит министр иностранных дел Польши.

Напомним, в баварской столице проходит 56-я Мюнхенская конференция по безопасности. 15 февраля там выступили госсекретарь США Майк Помпео, президент Франции Эммануэль Макрон, основатель Facebook Марк Цукерберг и украинский президент Владимир Зеленский .

Реклама

Все подробности в спецтеме Мюнхенская конференция

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама