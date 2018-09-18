Польша призывает Европу к независимости от газа Кремля

Европа испытывает необходимость обеспечить реальную независимость от российского газа, заявил глава польского правительства 18 сентября на встрече Триморья, который проходит в Бухаресте.

Мероприятие объединяет 12 государств, расположенных в регионе между Балтийским, Черным и Адриатическим морями.

Как пишет польская пресса, на переговорах с другими лидерами премьер-министр Польши выразил беспокойство и несогласие Варшавы со строительством российского газопровода "Северный поток-2".

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Моравецкий называет это не диверсификацией, а "дальнейшей монополизацией" энергетического рынка Европы Россией. Данный вопрос он уже обсудил с главой американского Минэнергетики Риком Перри.

"Мы обсудили важность достижения реальной диверсификации, независимости Европы от российского газа", – добавил премьер, подчеркнув, что особый упор в этом плане надо сделать на Центральную Европу.

Напомни, что Польша уже не впервые выступает против "Северного потока-2". Ранее из-за этого Польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил дело против "Газпрома".

Кроме того, пытаясь убедить Европу отказаться от российского газопровода, Польша рассказала о своем негативном опыте работы с "Газпромом".