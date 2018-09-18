Польша призывает Европу к независимости от газа Кремля
Матеуш Моравецкий хочет реальной независимости Евросоюза от российский углеводородов
Европа испытывает необходимость обеспечить реальную независимость от российского газа, заявил глава польского правительства 18 сентября на встрече Триморья, который проходит в Бухаресте.
Мероприятие объединяет 12 государств, расположенных в регионе между Балтийским, Черным и Адриатическим морями.
Как пишет польская пресса, на переговорах с другими лидерами премьер-министр Польши выразил беспокойство и несогласие Варшавы со строительством российского газопровода "Северный поток-2".
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Моравецкий называет это не диверсификацией, а "дальнейшей монополизацией" энергетического рынка Европы Россией. Данный вопрос он уже обсудил с главой американского Минэнергетики Риком Перри.
"Мы обсудили важность достижения реальной диверсификации, независимости Европы от российского газа", – добавил премьер, подчеркнув, что особый упор в этом плане надо сделать на Центральную Европу.
Напомни, что Польша уже не впервые выступает против "Северного потока-2". Ранее из-за этого Польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил дело против "Газпрома".
Кроме того, пытаясь убедить Европу отказаться от российского газопровода, Польша рассказала о своем негативном опыте работы с "Газпромом".
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