Польша ждет от Зеленского отмены моратория на эксгумацию

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Недавно президент Владимир Зеленский встречался с польским лидером Анджеем Дудой, которому заявил, что Украина готова отменить мораторий на эксгумацию польских захоронений. В связи с этим вице-президент Института национальной памяти Кшиштоф Швагжикм ждет как можно скорейшего решения Киева.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По его словам, после прихода Зеленского к власти польская сторона позитивно смотрит на возможность беспрепятственного поиска останков поляков на территории Украины.

"Мы ожидаем, что этот запрет будет отменен, и мы сможем начать работу, поскольку подобные работы сейчас беспрепятственно может проводить в Польше украинская сторона", – сказал Швагжик.

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Он добавил, что пока визит президента Украины еще не принес прорыва в вопросе эксгумации, поскольку Зеленский пока только на словах дал обещание.

Как сообщали новости "Сегодня", Институт национальной памяти Украины инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в ответ на вандализм в отношении украинских памятников на территории Польши. Украинский памятник УПА в Грушовичах был снесен 26 апреля 2017.

В Украине же считают, что мораторий на эксгумацию польских захоронений может быть снят после того, как польская сторона предоставит свое видение легализации и восстановления украинских памятников на территории Польши.

В свою очередь польское руководство не раз заявляло о важности решение вопроса эксгумации. Так, например, глава МИД Польши Яцек Чапутович на раз настаивал на отмене моратория Украиной.

"Требованием польской стороны является отмена непонятного для нас в связи с цивилизационными стандартами запрета на эксгумацию останков польского населения. Мы надеемся на правильное решение украинской стороны в этом отношении", – говорил он.

В то же время Павел Климкин, будучи министром иностранных дел, когда разгорелся этот скандал, рассказывал, как решить исторический спор. Он считает, что Киеву и Варшаве нужно совместно работать над эксгумацией польских захоронений в Украине, чтоб потом не было никаких обвинений в адрес другу друга.

Смотрите выступление Зеленского во время недавнего визита в Польшу:

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