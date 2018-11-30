Полторак отчитался у Порошенко, как армия получает вооружение и технику
Создана оперативная группа для оперативного решения вопросов поставок и обеспечения войск
Министерство обороны, госконцерн "Укроборонпром" и другие предприятиями наладили взаимодействие по ускорению поставок вооружения и техники Вооруженным силам Украины. Об этом 30 ноября на совещания по усилению обороноспособности страны у президента заявил министр обороны Степан Полторак.
"В ближайшее время вы сможете убедиться, что предприятия "Укроборонпрома" выполняют это задание качественно", – рассказал глава военного ведомства.
Он также сообщил, что на сегодня Минобороны развернуло пункты управления и Координационный центр по взаимодействию с органами государственной исполнительной власти и военным командованием.
"Этот центр работает при Минобороны Украины. Он состоит из трех объединенных центров: один из них занимается военно-политическим руководством, один занимается управлением, обеспечением вооружением и военной техники, и третий занимается управлением обеспечения материальными запасами", – уточнил министр.
Кроме того, сообщил Полторак, создана оперативная группа в составе представителей всех министерств для оперативного решения вопросов поставок и обеспечения войск вооружением и техников, которые ставит военное руководство.
"Я хотел бы сказать, что мы впервые задействовали такую форму роботы и первые несколько дней показали, что уже есть результаты эффективности этой работы", – заверил он.
Ранее Сайт "Сегодня" сообщал, что в МВД тоже создан координационный штаб по военному положению, который призван не допустить провокаций.
Кроме того, мы рассказывали о том, что произойдет, если вся власть перейдет военным. Силовики получат право изымать имущество для нужд обороны и контролировать всю публичную информацию.
Больше о введении военного положения в некоторых областях Украины читайте в материале сайта "Сегодня": Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн.
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