Полторак подаст рапорт на увольнение, но продолжит исполнять обязанности министра

Министр намерен написать президенту Владимиру Зеленскому рапорт об отставке уже в среду, 22 мая

Степан Полторак / Фото: mil.gov.ua.

Министр обороны Украины Степан Полторак намерен исполнять обязанности руководителя ведомства после подачи рапорта об отставке, поскольку опасно оставлять Вооруженные Силы Украины без руководства во время войны.

"Я буду работать, исполнять свои обязанности, пока Верховная Рада не примет решение, потому что когда страна находится в состоянии войны, это очень опасно – оставлять Вооруженные силы … без руководства", - сказал Полторак журналистам во вторник.

По словам министра, он намерен написать президенту Украины Владимиру Зеленскому рапорт об отставке уже в среду, 22 мая.

"Я решение для себя такое принял и я об этом сказал президенту еще позавчера, до инаугурации... Я не мог его написать раньше, потому что Владимир Александрович стал президентом только вчера, после инаугурации, я дождался, пока он сложил присягу народу Украины и подам ему рапорт на увольнение", – сказал Полторак.

Ранее Степан Полторак сообщил подробности такого решения. В частности, по его словам, он поставил в известность о своем увольнении президента Владимира Зеленского еще до его инаугурации.

Он подчеркнул, что будет выполнять свои обязанности, пока парламент не примет решение об его отставке, но ему не стыдно за свою работу на посту министра обороны за пять лет. Также Полторак уточнил, что решение об отставке главы Кабмина Владимира Гройсмана не стало для него неожиданностью.

Напомним, как только Владимир Зеленский пришел к власти, заявил, что ждет от парламента кадровых изменений. Правда, председатель Службы Безопасности Василий Грицак еще до начала инаугурации сообщил, что написал рапорт, как и все его заместители. На призыв освободить кабинет пока нет реакции только генпрокурора Юрия Луценко.

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