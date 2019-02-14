Полторак рассказал, как российские "Искандеры" нарушили ракетный договор

Россия приблизила к границе с Украиной на расстояние буквально 50 км свои ракетные комплексы "Искандер"

Фото: Минобороны Украины

Полторак рассказал, как российские "Искандеры" нарушили ракетный договор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/591/7a7/5c65917a79a19.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/591/7a7/5c65917a79a19.jpg 2019-02-14T18:05:00+02:00 Политика Россия приблизила к границе с Украиной на расстояние буквально 50 км свои ракетные комплексы "Искандер"

Российская Федерация нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, когда приблизила к границе с Украиной ракетные комплексы "Искандер". Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время брифинга в Брюсселе после заседания министров обороны НАТО.

"Украина является участником подписания Договора (РСМД- Ред.), Украина никогда его не нарушала ... Россия начала намного раньше не выполнять Договор о ракетах. Что касается Украины – они начали его нарушать, когда приблизили к границе с Украиной на расстояние буквально 50 км свои ракетные комплексы "Искандер". Он сегодня находится в Ростовской, Краснодарской, Белгородской областях и является непосредственной угрозой для Украины", – сказал министр.

По словам Полторак, Украина, конечно, осуждает такую деятельность Российской Федерации, поддерживает действия и планы партнеров по НАТО.

"Что касается непосредственно ВС Украины, исходя из наших возможностей, мы планируем и выполняем работу по минимизации угроз со стороны РФ по отношению к Украине", – добавил он.

Ранее Полторак рассказал о присутствии кораблей НАТО вблизи Украины.

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