Полторак рассказал, как российские "Искандеры" нарушили ракетный договор
Россия приблизила к границе с Украиной на расстояние буквально 50 км свои ракетные комплексы "Искандер"
Российская Федерация нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, когда приблизила к границе с Украиной ракетные комплексы "Искандер". Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время брифинга в Брюсселе после заседания министров обороны НАТО.
"Украина является участником подписания Договора (РСМД- Ред.), Украина никогда его не нарушала ... Россия начала намного раньше не выполнять Договор о ракетах. Что касается Украины – они начали его нарушать, когда приблизили к границе с Украиной на расстояние буквально 50 км свои ракетные комплексы "Искандер". Он сегодня находится в Ростовской, Краснодарской, Белгородской областях и является непосредственной угрозой для Украины", – сказал министр.
По словам Полторак, Украина, конечно, осуждает такую деятельность Российской Федерации, поддерживает действия и планы партнеров по НАТО.
"Что касается непосредственно ВС Украины, исходя из наших возможностей, мы планируем и выполняем работу по минимизации угроз со стороны РФ по отношению к Украине", – добавил он.
Ранее Полторак рассказал о присутствии кораблей НАТО вблизи Украины.
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