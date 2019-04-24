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Полторак: Россия продолжает наращивать количество войск у границ Украины

Сегодня, 12:27

Полторак встретился с министром обороны Дании и рассчитывает на поддержку НАТО

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Степан Полторак сообщил своему коллеге из Дании Клаусу Хйорту Фредериксену, что российская угроза на границе с Украиной сохраняется и Россия наращивает свои силы. Об этом он сказал на встрече в Министерстве обороны Украины, куда прибыла датская делегация.

"Тенденций к улучшению военно-политической ситуации нет, поскольку РФ продолжает наращивать военные группировки вблизи границ Украины. При таких условиях главной задачей Украины является наращивание возможностей Вооруженных сил и укрепление обороноспособности путем внедрения оборонной реформы", – сказал он.

Полторак напомнил министру обороны Дании, что парламентом Украины одобрены изменения в Конституцию, которыми закреплено курс страны на интеграцию в Европейский Союз и НАТО, поэтому Киев ожидает помощи от союзников.

В частности украинский министр выразил надежду на продолжение и усиление санкций против агрессора, наращивание присутствия сил и средств Альянса как на территории Украины, так и в Черноморско-Азовском регионе, а также военно-технической помощи украинской армии.

"И главное – мы рассчитываем на системные решения наших партнеров по поддержке вступления Украины в НАТО. Имея пятилетний опыт отпора вооруженной агрессии, Украина может внести значительный вклад в обороноспособность НАТО и усиление европейской безопасности", – подчеркнул глава оборонного ведомства Украины.

Отметим, недавно Полторак сообщал, что после выборов в Украине Россия перебросила к границе дополнительные войска. По его словам, увеличение Россией количества своих войск вблизи украинской границы произошло с начала апреля. "Мы наблюдаем увеличение количества российских военных на одну батальонно-тактическую группу. Их было 28, а стало 29".

В то же время секретарь СНБО Александр Турчинов говорил, что Россия готовится к масштабной континентальной войне. Он привел в пример ракетную мощь агрессора: совокупный первый пуск ракетных комплексов, которые сконцентрированы вдоль украинской границы, на Черном и Азовском морях сегодня превышает 364 ракетных пуска.

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Тег Россия, Дания, НАТО, граница, войска, Полторак

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