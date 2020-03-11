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Получает больше, чем в Раде: экс-нардеп Гаврилюк рассказал о заработке в такси

11 марта, 15:06

Сергей Мартынец

Сесть за руль и возить людей его вынудили нелегкие времена

Недавно бывший народный депутат Михаил Гаврилюк признался, что работает таксистом в Киеве. Но, как оказалось, временами по деньгам это даже выгоднее, чем в парламенте. Он рассказал журналистам, сколько зарабатывает сейчас.

По его словам, сесть за руль и возить людей его вынудили "нелегкие времена". При этом отмечает, что жена против, чтоб он снова оказался в парламенте.

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"Это же такси у меня – временная работа. Я сейчас работаю, потому что надо жить за что-то. Может, человек, который будет ехать, скажет, что тому или иному директору нужны ответственные люди. Надеюсь, что со временем у нас будет какая-то лучшая работа. Может, каким-то директором буду. Домой приношу от 15 до 35 тысяч гривен. Я на счетчик посмотрел: заработал тысячу гривен. Хватит мне? Хватит. На этом я закрываю себе эфир и пошел отдыхать", – рассказал Гаврилюк и добавил, что нардепом получал 28 тысяч гривен.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Михаил Гаврилюк рассказывал о работе в такси и отметил, что настоящий таксист должен уметь три вещи.

Смотрите также видео стычки Гаврилюка в Раде с журналистом:

Видео: Facebook

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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такси Верховная Рада зарплаты Михаил Гаврилюк

Источник: УНИАН

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