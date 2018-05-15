"Получил несколько ударов ногами": сын Шуфрича рассказал детали о его избиении

Сын нардепа слышал, как о нападавших говорили, что "они из органов" и полиция не поможет

Избитый на днях сын народного депутата Нестора Шуфрича Александр рассказал, что нападавших на него было пятеро, и они были в неадекватном состоянии.

Об этом он рассказал в комментарии NewsOne.

По его словам, нападению подверглись также знакомые Александра.

"Получил сильный удар в голову, я упал, после чего получил несколько ударов ногами в голову и другие части тела. Начал этот инцидент один человек. Мои знакомые подверглись нападению еще нескольких человек. Я не знаю имени и личности данного человека, не знаком с ним и ему не представлялся", – рассказал сын Шуфрича и добавил, что нападавших было пятеро и в неадекватном состоянии.

Он отметил, что пока полиция ехала на место происшествия, пострадавшие смогли своими силами задержать троих человек.

"Услышав, что мы намерены вызвать полицию, ребята начали говорить, что "они из органов", что у них такое звание, что полиция нам не поможет", – добавил Шуфрич.

Сын нардепа добавил, что у него и еще двоих друзей сотрясение мозга, а ему самому наложили швы.

Подробности избиения Шуфрича также ранее сообщали в полиции, сказав, что словесный конфликт перерос в драку. Сейчас полицейские устанавливают участников драки и проверяют их возможную причастность к правоохранительным органам.

Напомним, в августе прошлого года младший сын Шуфрича на пешеходном переходе сбил 31-летнего мужчину, которого впоследствии госпитализировали с многочисленными травмами.