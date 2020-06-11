Получит ли Крым воду: Шмыгаль дал четкий ответ

Премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции четко заявил – возобновление подачи воды в оккупированный Крым не рассматривается.

Он отметил, что Россия не выполняет обязательства на полуострове, как страна оккупант.

"Вода в Крым не подается, и мы понимаем, что она и физически не может туда подаваться. Другое дело, что не всегда Россия, которая является оккупантом Крыма, выполняет свои обязательства перед теми людьми, которые там живут, относительно тех вещей, которые прописаны в (женевской) Конвенции (об обязательствах страны на территории, которую она оккупирует). Конечно, эти вопросы нас волнуют, но возобновление водоснабжения через Крымский канал сегодня на повестке не стоит и это не является предметом какого-то торга", – сказал Шмыгаль.

Отметим, что, согласно статье 55 Женевской конвенции о защите жертв войны, именно страна-оккупант должна обеспечить жителей оккупированной территории продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны. В случае с Крымом Россия несет ответственность за водоснабжение полуострова.

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Ранее мы писали, что в аннексированном Крыму крупнейшее водохранилище под Симферополем обмелело до критической черты. Свидетели сообщают, что по пересохшему дну теперь ходят люди и ездят автомобили, хотя недавно оно было полностью покрыто водой.

Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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