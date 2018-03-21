Помилование Кольченко и Сенцова: у Путина отреагировали на просьбу Собчак

Сегодня, 13:27

Журналист обратилась к российскому президенту по 16 политзаключенным

Олег Сенцов и Александр Кольченко. Фото: amnesty.org.ua / Антон Наумлюк
Олег Сенцов и Александр Кольченко. Фото: amnesty.org.ua / Антон Наумлюк

Президент России Владимир Путин не проигнорировал просьбу своего оппонента на президентских выборах Ксении Собчак о помиловании украинских политзаключенных. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, президент РФ распорядился проработать список Собчак по 16 лицам, среди которых есть Олег Сенцов и Александр Кольченко.

"Действительно, такой список Ксенией Собчак передан президенту. Президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список. Пока иного сказать вам не могу", – сказал Песков, отвечая на вопрос, как отреагировал Путин на просьбу помиловать 16 политзаключенных и возможно ли, что он прислушается к просьбе российского политика.

Как на днях сообщалось, Кольченко в РФ опять поместили в штрафной изолятор. На этот раз поводом якобы послужило "передвижение без охраны".

В то же время МИД Украины обратился к Москве из-за ухудшения здоровья Сенцова. Украина требует от РФ срочно предоставить доступ консула к режиссеру.

Напомним, в мае 2014 года в Симферополе были арестованы четверо местных проукраинских активистов, среди которых – Александр Кольченко и режиссер Олег Сенцов. Их этапировали в Россию. В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не изъявили желания сохранить другое гражданство.

В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе. Сенцов был приговорен к 20 годам заключения в колонии строгого режима, Кольченко – к 10 годам.
Путин, собчак, песков, политзаключенные, сенцов, кольченко

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Источник:

УНИАН

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