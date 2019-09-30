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Помощница главы Госдепа США летит в Украину: программа визита

30 сентября, 20:03

Дениз Натали отвечает за урегулирование конфликтов и стабилизацию

Дениз Натали. Фото: скриншот

Дениз Натали. Фото: скриншот

Спустя месяц после визита в Украину членов Сената США от Демократической и Республиканской партий Киев посетит помощник госсекретаря из Бюро по урегулированию конфликтов и стабилизации Дениз Натали.

Об этом заявили в пресс-службе Государственного департамента, не уточнив точную дату визита. Известно лишь, что с 30 сентября по 5 октября дипломат посетит Варшаву, Краков и Киев, где ее ждет ряд встреч.

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"В Киеве помощник госсекретаря Натали встретится с министром по делам ветеранов и временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, со Специальной мониторинговой миссией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Украине и неправительственными организациями и организациями гражданского общества, чтобы обсудить поддержку реинтеграции ветеранов и конфликт на Донбассе", – сказано в сообщении.

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Как ранее сообщал сайт "Сегодня" в ближайшее время Украину посетит и новый генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Тем временем в Офисе президента Украины заявили о подготовке официального визита главы государства в США – речь идет о расписании и выработке конкретных задач.

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визит госсекретарь натали Госдепартамент США

Источник: Сегодня

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