Помощник Зеленского отказался публиковать переписку с американскими дипломатами

Ермак отметил, что это его принципиальная позиция

Андрей Ермак / Фото: Сегодня

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак принципиально не станет предавать гласности свою переписку с бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и другими американскими дипломатами. Об этом Ермак заявил в интервью журналу Time.

"Я не намерен публиковать то, что я писал кому-либо. Этой – мой принцип", – сказал Ермак.

Он отметил, что его позиция неизменна вне зависимости от того, что часть его переписки с американским дипломатами уже опубликовали в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

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"Я не стану комментировать, было ли опубликовано полностью то, что мы писали друг другу. Но я четко помню, что я говорил, делал и кому я писал. Я могу на сто процентов поручиться за то, что все мои действия были правильными", – добавил Ермак.

Ранее мы писали, что Ермак заявил, что в разговоре с ним постоянный представитель США при Европейском союзе Гордон Сондланд не затрагивал тему приостановки военной помощи США Киеву, чтобы вынудить провести расследование в отношении сына Джо Байдена.

Напомним, в сентябре американские СМИ сообщили о давлении, которое в ходе июльского телефонного разговора президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Это стало поводом для процедуры импичмента, которую в Палате представителей США начали члены Демократической партии. Нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

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