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Помощники президента работали бесплатно: зарплата Зеленского в июне

9 июля, 13:54

У главы государства нет надбавок, а у руководства Офиса президента вообще не оказалось зарплаты

Фото: president.gov.ua

Если за 10 дней мая зарплата президента Владимира Зеленского составила 12,7 тысячи гривен, то за июнь он заработал 28 тысяч. А вот его помощники из Офиса президента, как оказалось, работали бесплатно.

Об этом сообщают "Українські новини".

Так, в ответе Государственного управления делами говорится, что в июне глава государства получил лишь оклад без каких либо надбавок в размере 28 тыс. грн, из которых уплачен налог почти 5,5 тыс. А вот руководство Офиса президента не получало зарплату.

"Заработная плата руководителю Офиса президента Украины Богдану А. И., первому заместителю руководителя Офиса президента Трофимову С. В. и заместителям руководителя Офиса президента Костюку Ю. Ю., Рябошапке Р. Г., Тимошенко К. В., Пристайко В. В. и Гончаруку А. В. в мае и июне 2019 года не начислялась", – сказано в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", Министерство финансов Украины в своем макроэкономическом обзоре отмечает, что зарплаты украинцев в среднем выросли на 21%. Самые высокие оклады традиционно достаются киевлянам – в среднем 15 876 гривен. Немного ниже средние зарплаты в Донецкой и Днепропетровской областях.


В то же время в Украине снизилась средняя зарплата. Так, средняя номинальная заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в мае 2019 года составила 10 239 грн. По сравнению с апрелем, когда она составляла 10 269 грн, показатель сократился на 0,3%, или на 30 грн.

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Тег зарплата, Зеленский, Богдан, помощники, Офис президента

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